Motorista fica preso nas ferragens de caminhão após tombamento na BR-285, em Vacaria

Caminhão estava carregado de batatas. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um caminhão carregado de batatas tombou na BR-285, em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, na noite desta terça-feira (10). O motorista, um homem de 30 anos, ficou preso nas ferragens e foi resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 22h, no km 97. O veículo é um Volvo FH 460, que saiu da pista.

A vítima foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria.