Morre Sadi Müller, agricultor pioneiro no cultivo de ruibarbo em São Francisco de Paula 

A comunidade de São Francisco de Paula se despediu de um dos agricultores mais conhecidos do município. Sadi Erno Noer Müller, de 74 anos, morreu na segunda‑feira (23). O sepultamento ocorreu na tarde de terça‑feira (24), no Cemitério Municipal. As causas da morte não foram divulgadas.
Müller é considerado um dos pioneiros da agricultura nos Campos de Cima da Serra, com papel fundamental na introdução e consolidação de culturas pouco comuns na região, como o alho‑poró e o ruibarbo, planta de talos rosados e sabor ácido.
— O Sadi foi o primeiro agricultor do Brasil a implantar a produção comercial de alho‑poró. Anos depois, passou a investir no ruibarbo. Era um entusiasta da agricultura, sempre aberto a novas experiências. A partida dele nos deixa profundamente consternados — afirma Sandra de Moraes Silva, extensionista da Emater em São Francisco de Paula.
Na década de 1980, Müller esteve entre os primeiros produtores a levar hortaliças para comercialização na Ceasa, em Porto Alegre, ampliando mercados para a produção local.
Mesmo após se aposentar, seguia atuando na propriedade ao lado da filha Isaura e do neto Gabriel, participando ativamente da rotina produtiva. Segundo a extensionista, ele acompanhava pessoalmente o trabalho nas estufas onde as mudas eram cultivadas.
O legado deixado por Müller permanece na agricultura regional, com a consolidação da propriedade familiar como referência nacional no fornecimento de ruibarbo, além da influência na gastronomia brasileira, que passou a incorporar produtos cultivados nos Campos de Cima da Serra.