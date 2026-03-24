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Notícia

Morre Sadi Müller, agricultor pioneiro no cultivo de ruibarbo em São Francisco de Paula 

Causa da morte não foi informada. Despedida aconteceu nesta terça-feira (24), no Cemitério Municipal da cidade. Apesar de aposentado, ele seguia na ativa, compartilhando a administração da propriedade familiar com a filha e o neto 

Pioneiro

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