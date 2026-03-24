Morre Sadi Müller, agricultor pioneiro no cultivo de ruibarbo em São Francisco de Paula 

Sadi Erno Noer Müller, de 74 anos, é considerado um dos pioneiros na agricultura dos Campos de Cima da Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A comunidade de São Francisco de Paula se despediu de um dos agricultores mais conhecidos do município. Sadi Erno Noer Müller, de 74 anos, morreu na segunda‑feira (23). O sepultamento ocorreu na tarde de terça‑feira (24), no Cemitério Municipal. As causas da morte não foram divulgadas.

Müller é considerado um dos pioneiros da agricultura nos Campos de Cima da Serra, com papel fundamental na introdução e consolidação de culturas pouco comuns na região, como o alho‑poró e o ruibarbo, planta de talos rosados e sabor ácido.

— O Sadi foi o primeiro agricultor do Brasil a implantar a produção comercial de alho‑poró. Anos depois, passou a investir no ruibarbo. Era um entusiasta da agricultura, sempre aberto a novas experiências. A partida dele nos deixa profundamente consternados — afirma Sandra de Moraes Silva, extensionista da Emater em São Francisco de Paula.

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Na década de 1980, Müller esteve entre os primeiros produtores a levar hortaliças para comercialização na Ceasa, em Porto Alegre, ampliando mercados para a produção local.

Mesmo após se aposentar, seguia atuando na propriedade ao lado da filha Isaura e do neto Gabriel, participando ativamente da rotina produtiva. Segundo a extensionista, ele acompanhava pessoalmente o trabalho nas estufas onde as mudas eram cultivadas.