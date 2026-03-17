Morre ex-prefeito de Veranópolis, Elcio Siviero, aos 76 anos

Siviero esteve à frente do executivo municipal de 1997 a 2004. Arquivo pessoal / Divulgação

Morreu nesta terça-feira (17), aos 76 anos, Elcio Siviero, ex-prefeito de Veranópolis. O velório será realizado a partir das 11h, no Oratório São Peregrino, em Veranópolis. A cerimônia de despedida será na quarta-feira (18), às 10h. Ele deixa a esposa, dois filhos e três netos.

Siviero esteve à frente do Executivo de 1997 a 2004. Ele era filiado ao PP. Além de sua atuação na vida pública, Siviero também era empresário, com participação em empresas dos setores imobiliário, de transportes, hotelaria, combustíveis e radiodifusão.

A prefeitura de Veranópolis decretou luto oficial de três dias e emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito. Confira abaixo:

“A Prefeitura de Veranópolis manifesta, com profundo pesar, o falecimento do ex-prefeito Elcio Siviero, ocorrido nesta terça-feira, dia 17.

Elcio Siviero esteve à frente do Executivo Municipal no período de 1997 a 2004, deixando uma trajetória marcada pelo comprometimento com o desenvolvimento de Veranópolis. Além de sua atuação na vida pública, destacou-se como uma importante liderança empresarial, contribuindo significativamente para o crescimento do município e da região, com participação em empresas dos setores imobiliário, de transportes, hotelaria, combustíveis e radiodifusão.

Sua dedicação, visão empreendedora e espírito público permanecem como legado para toda a comunidade veranense.

Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com familiares e amigos, desejando conforto a todos, em especial à esposa, filhos, netos e demais familiares.

Veranópolis agradece por toda a contribuição e história construída em prol do município.