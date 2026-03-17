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Morre ex-prefeito de Veranópolis, Elcio Siviero, aos 76 anos

Ele também era empresário, com participação em empresas de diversos segmentos; cerimônia de despedida será na quarta-feira

Pablo Ribeiro

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