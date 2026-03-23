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Morre, aos 97 anos, Dionysio Guido Giazzon, fundador do Banco de Olhos de Caxias do Sul

Ele dedicou mais de quatro décadas à causa da doação de córneas, sendo referência em todo o Estado; a cremação ocorre na tarde desta segunda-feira, no Memorial Crematório São José

Pablo Ribeiro

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