Morre, aos 97 anos, Dionysio Guido Giazzon, fundador do Banco de Olhos de Caxias do Sul

Banco de Olhos foi criado com o objetivo de reduzir e zerar a fila de espera por transplantes de córnea. Roni Rigon / Agencia RBS

Caxias do Sul se despede de um dos principais nomes da solidariedade e da saúde ocular na Serra. Morreu neste domingo (22), aos 97 anos, Dionysio Guido Giazzon, fundador do Banco de Olhos de Caxias do Sul e referência na luta pela doação de córneas no Rio Grande do Sul.

Giazzon é velado na Capela B do Memorial São José, em Caxias do Sul. A cremação ocorre às 15h desta segunda-feira (23), no Memorial Crematório São José.

Fundador de uma das instituições mais importantes da área no Estado, Giazzon, com a esposa Serenita, dedicou mais de quatro décadas à causa da doação de órgãos. O Banco de Olhos de Caxias do Sul foi criado em 24 de julho de 1979, a partir de uma iniciativa do Lions Clube São Pelegrino, com o objetivo de reduzir e zerar a fila de espera por transplantes de córnea.

O envolvimento de Giazzon na causa começou no fim da década de 1970, após participar de uma palestra sobre a importância da criação de um banco de olhos em Caxias do Sul. O interesse definitivo surgiu pouco depois, ao conhecer de perto o funcionamento do serviço em Porto Alegre.

A partir daí, o que era curiosidade se transformou em missão de vida. Mesmo após a aposentadoria como metalúrgico, Giazzon passou a dedicar à estruturação do Banco de Olhos. Nos primeiros anos, chegou a conduzir sozinho grande parte das atividades, desde a conscientização da comunidade até a captação de doadores.

Antes de se instalar no Hospital Pompéia, em 2006, o Banco funcionou por 26 anos junto à Unimed Nordeste.

Edição do Jornal Pioneiro de 21 e 22 de agosto de 1999 retratava a história do casal Dionysio e Serenita Giazzon. Jornal Pioneiro / Divulgação

Pelo trabalho à frente do Banco de Olhos, Giazzon recebeu diversas homenagens. Em 1994, foi agraciado com o Troféu Caxias, uma das principais distinções do município. Dois anos depois, em 1996, foi reconhecido como Cidadão Emérito pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.