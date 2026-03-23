Morre, aos 97 anos, Dionysio Guido Giazzon, fundador do Banco de Olhos de Caxias do Sul

Caxias do Sul se despede de um dos principais nomes da solidariedade e da saúde ocular na Serra. Morreu neste domingo (22), aos 97 anos, Dionysio Guido Giazzon, fundador do Banco de Olhos de Caxias do Sul e referência na luta pela doação de córneas no Rio Grande do Sul.
Giazzon é velado na Capela B do Memorial São José, em Caxias do Sul. A cremação ocorre às 15h desta segunda-feira (23), no Memorial Crematório São José.
Fundador de uma das instituições mais importantes da área no Estado, Giazzon, com a esposa Serenita, dedicou mais de quatro décadas à causa da doação de órgãos. O Banco de Olhos de Caxias do Sul foi criado em 24 de julho de 1979, a partir de uma iniciativa do Lions Clube São Pelegrino, com o objetivo de reduzir e zerar a fila de espera por transplantes de córnea.
O envolvimento de Giazzon na causa começou no fim da década de 1970, após participar de uma palestra sobre a importância da criação de um banco de olhos em Caxias do Sul. O interesse definitivo surgiu pouco depois, ao conhecer de perto o funcionamento do serviço em Porto Alegre.
A partir daí, o que era curiosidade se transformou em missão de vida. Mesmo após a aposentadoria como metalúrgico, Giazzon passou a dedicar à estruturação do Banco de Olhos. Nos primeiros anos, chegou a conduzir sozinho grande parte das atividades, desde a conscientização da comunidade até a captação de doadores.
Antes de se instalar no Hospital Pompéia, em 2006, o Banco funcionou por 26 anos junto à Unimed Nordeste.
Pelo trabalho à frente do Banco de Olhos, Giazzon recebeu diversas homenagens. Em 1994, foi agraciado com o Troféu Caxias, uma das principais distinções do município. Dois anos depois, em 1996, foi reconhecido como Cidadão Emérito pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
Além da atuação na área da saúde, também teve participação ativa em outras frentes comunitárias, como na presidência da Associação dos Apicultores de Caxias do Sul.