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Moradores alegam que apartamentos do Campos da Serra seriam vendidos de forma ilegal; polícia investiga

De acordo com grupo, imóveis acabam sendo judicializados por conta da cobrança de dívidas condominiais. Ministério Público e Defensoria Pública recebem casos para auxiliar famílias

Bruno Tomé

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