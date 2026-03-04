Moradores alegam que apartamentos do Campos da Serra seriam vendidos de forma ilegal; polícia investiga

Moradores do loteamento Campos da Serra, de Caxias do Sul, alegam que apartamentos estariam sendo vendidos em leilões e os proprietários não seriam notificados. O grupo afirma que existiria uma cobrança de dívidas condominiais por parte de síndicos, que serviriam de justificativa para os processos. A Polícia Civil investiga o caso.

Na segunda-feira (2), os moradores se reuniram com vereadores para buscar auxílio para situação. Já na quinta (5), ocorre uma reunião com o Ministério Público (MP).

Um boletim de ocorrência foi registrado no fim de fevereiro, relatando que cinco moradores teriam sido vítimas. Uma das moradoras atingidas, Fabiane Rodrigues, 42 anos, diz que a cobrança é especialmente na cota da água, com valores que moradores não conseguiriam pagar e que acarretariam nas dívidas.

Os moradores alegam também que os apartamentos teriam sido vendidos e eles teriam sido apenas comunicados para deixarem o local, sem terem conhecimento de processos judiciais das vendas.

— Nós ficamos sabendo das vendas nos leilões em setembro, quando supostos compradores foram na casa de uma das moradoras e queriam tirar ela dali. Até então, ninguém tinha sido notificado e nem avisado de nada — relatou Fabiane.

O inquérito foi aberto pela Polícia Civil e está em fase inicial. O mesmo é afirmado pelo promotor Adrio Gelatti. Gelatti também orienta que os moradores que se sentem prejudicados podem indicar o nome e o processo ao MP para compor a investigação da situação coletiva.

Porém, o promotor orienta também que os moradores devem procurar a Defensoria Pública ou um advogado para tratar sobre o processo judicial da venda do imóvel.

Já a Defensoria Pública afirma que não há um processo aberto em relação à situação. Contudo, orienta que os moradores procurem o escritório de Caxias do Sul para que os casos sejam repassados ao núcleo de defesa da moradia do órgão.

O síndico do condomínio em que o caso acontece foi contatado, mas não houve resposta. Em caso de manifestação, a reportagem será atualizada.

Como procurar MP e Defensoria Pública

A promotoria de Caxias do Sul fica localizada na Av. Independência, 2372, no bairro Exposição. O telefone para contato é o (54) 3216-5300.

O escritório da Defensoria Pública de Caxias do Sul está localizado na Rua Tronca, 2383, no bairro Rio Branco. O telefone para contato é o (54) 3228-2298.



