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Morador de Gramado é confundido com homônimo e condenado a 61 anos de prisão no Paraná

De acordo com a Defensoria Pública do RS, homem nunca pisou no município em que crime foi cometido. Nome dele foi excluído do caso 

Bruno Tomé

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