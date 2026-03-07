Monumento a São Francisco de Assis é inaugurado na Igreja dos Capuchinhos, em Caxias do Sul

Imagem retrata o santo de braços abertos, com um cachorro aos pés e pássaros ao lado. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

A noite de sexta-feira (6) foi marcada por emoção e celebração na Igreja Imaculada Conceição (Capuchinhos), no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, com a inauguração do Monumento a São Francisco de Assis. Instalada no estacionamento da paróquia e voltada para acolher quem chega ao templo, a escultura retrata o santo de braços abertos, com um cachorro aos pés e pássaros ao lado, símbolos da relação dele com a natureza e os animais.

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A cerimônia integrou uma programação especial que começou com uma missa. A celebração foi presidida pelo frei Álvaro Morés, ministro provincial dos capuchinhos do Rio Grande do Sul.

Segundo o pároco da igreja, frei Jaime Bettega, a inauguração do monumento representa um momento marcante para a comunidade:

— Foi um momento emocionante, como a presença de Francisco de Assis, 800 anos depois de sua morte, que continua viva. A paróquia Imaculada Conceição oferece à comunidade caxiense esse monumento.

Detalhes do cachorro e dos pássaros junto ao monumento. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Após a missa, ocorreu a bênção oficial do monumento. Em seguida, foi realizado o descerramento da placa comemorativa, que ficará no interior da igreja, e a bênção dos animais, nos moldes do que já ocorre tradicionalmente em 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis. A programação foi encerrada com um jantar no salão dos Capuchinhos, que reuniu cerca de 500 pessoas.

A escultura tem dois metros de altura, pesa cerca de 800 quilos e foi produzida pelo artista plástico Gilmar Pocai, conhecido também por ter criado a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio localizada na rótula da RS-453, em Farroupilha. O monumento recebeu investimento aproximado de R$ 23 mil, viabilizado com a ajuda de voluntários devotos de São Francisco.

Marco em ano simbólico

A inauguração ocorre em um momento simbólico para a Igreja Católica. Em 2026 completam-se 800 anos da morte de São Francisco de Assis, ocorrida em 3 de outubro de 1226. A data também coincide com o Ano Jubilar Franciscano proclamado pelo Papa Leão XIV, que se estende de 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027.

Para frei Jaime Bettega, a presença permanente da imagem no espaço da paróquia é também um convite à vivência dos valores franciscanos.