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De braços abertos
Notícia

Monumento a São Francisco de Assis é inaugurado na Igreja dos Capuchinhos, em Caxias do Sul

Com dois metros e altura e 800kg, escultura produzida pelo artista Gilmar Pocai está no estacionamento do espaço religioso, no bairro Rio Branco

Pablo Ribeiro

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