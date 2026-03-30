Ministério Público apura eventuais falhas no tratamento de resíduos na Penitenciária de Caxias do Sul

Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs I), no Apanhador. Porthus Junior / Agencia RBS

Técnicos do Ministério Público fizeram uma vistoria na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs I), no Apanhador, na tarde desta segunda-feira (30). Dois engenheiros civis e um sanitarista estiveram na unidade, avaliando eventuais irregularidades na emissão e tratamento de efluentes.

A ação é reflexo de uma decisão judicial assinada pela juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes. O documento, que foi divulgado em 18 de março e levou à interdição da penitenciária por superlotação, também aponta falhas no tratamento de resíduos gerados no local. O Ministério Público recebeu a documentação na última quarta-feira (25).

O foco da ação foi a inspeção da estrutura que faz o tratamento de efluentes da penitenciária, assim como a parte elétrica. Na decisão a magistrada levanta questionamentos sobre o licenciamento ambiental e o descarte de dejetos da unidade prisional.

Conforme o documento, a Pecs obteve a licença de operação neste ano, algo que não acontecia desde 2008, quando a unidade foi inaugurada. No entanto, a juíza questiona a concessão da licença sem a realização de obras para adequar o esgotamento sanitário à atual capacidade da casa prisional.

Na decisão, a juíza traz indícios de que os dejetos estariam sendo canalizados e despejados diretamente no solo, sem qualquer tipo de tratamento.

O documento traz cálculos que estimam o descarte anual de 200 mil litros de urina e 77 toneladas de fezes na Pecs dentro da lotação original, ou seja, com 432 apenados. Tendo em vista a superlotação de 1.232 apenados, ou seja, quase três vezes a capacidade original, o volume de resíduos é muito superior ao projetado.

O laudo técnico deve ser apresentado à promotoria de Caxias do Sul especializada em meio ambiente, em um prazo de até 15 dias. A partir das informações enviadas, a promotoria irá optar ou não por abrir uma investigação sobre a situação ambiental da penitenciária.

O que diz a Fepam

Procurada, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), responsável pelo processo de licenciamento ambiental, informou que a Pecs teve a licença de operação emitida em 9 de junho de 2025.

A nota admite que o sistema atual demanda adequações, informando que "atualmente, os efluentes passam por tratamento quando direcionados para fossas sépticas, com lançamento posterior em curso hídrico, situação que demanda adequações".

Essas melhorias já estão encaminhadas, segundo o órgão. Isso porque a penitenciária recebeu no ano passado a licença para a ampliação e implantação de medidas ambientais, incluindo nova estrutura de tratamento de esgoto.

A Fepam também alega que a Pecs foi incluída como prioritária no Programa de Regularização Ambiental dos Estabelecimentos Prisionais (Praep), que possui diretrizes para a regularização ambiental das unidades prisionais no Estado.

Confira a nota na íntegra:

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informa que a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (PECS), localizada no município de São Francisco de Paula, é empreendimento sujeito a licenciamento ambiental estadual e possui licença de operação vigente (LOC nº 2364/2025), emitida em 9 de junho de 2025.

O empreendimento também conta com licença para ampliação (LPIA nº 413/2025), emitida em 9 de setembro de 2025, que prevê, entre outras medidas, a implantação de melhorias ambientais, incluindo nova estrutura de tratamento de esgoto, e foi incluído como prioritário no Programa de Regularização Ambiental dos Estabelecimentos Prisionais (PRAEP), instituído pelo Decreto Estadual nº 57.362/2023, que estabelece diretrizes para a regularização ambiental das unidades prisionais no Estado.

Importante registrar pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), que a licença emitida visa justamente viabilizar a regularização do tratamento de esgoto para todo o Complexo Prisional (PECS I, II e III), solucionando um problema histórico da PEC I.

Atualmente, enquanto uma nova estação de tratamento não é implantada, os efluentes passam por tratamento quando direcionados para fossas sépticas, com lançamento posterior em curso hídrico, situação que demanda adequações. Essas melhorias estão sendo acompanhadas no âmbito do Praep, sob supervisão da Fepam e dos órgãos responsáveis pela administração do sistema prisional.

A ampliação em andamento tem como objetivo, entre outros aspectos, adequar a infraestrutura existente, incluindo o sistema de tratamento de efluentes, à demanda atual da unidade.

A Fepam segue monitorando o cumprimento das condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental e das ações previstas no programa de regularização.