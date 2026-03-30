Geral

Sistema penal
Notícia

Ministério Público apura eventuais falhas no tratamento de resíduos na Penitenciária de Caxias do Sul

Equipe técnica analisou a estrutura na tarde de segunda-feira (30). Laudo será enviado para a promotoria que trata das causas ambientais, que irá optar ou não pela abertura de investigação. Pecs está interditada desde 18 de março para novos presos

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS