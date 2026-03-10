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Notícia

Mesmo sem data para início das aulas, Campus da UFRGS em Caxias do Sul já conta com 10 professores

Vagas estão sendo preenchidas sem a necessidade de um novo concurso. Técnicos administrativo também estão sendo chamados  

Renata Oliveira Silva

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