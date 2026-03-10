Mesmo sem data para início das aulas, Campus da UFRGS em Caxias do Sul já conta com 10 professores

Parte dos profissionais já definidos são do Campus Sede da Universidade, em Porto Alegre. Félix Zucco / Agencia RBS

Apesar de o início das aulas no campus da UFRGS em Caxias do Sul ainda não ter data definida, a contratação de professores e funcionários já está ocorrendo. Segundo a reitora Márcia Barbosa, das 40 vagas de docentes, 10 já foram ocupadas para os cursos de Ciência de Dados e Psicologia.

— Já temos a contratação de 10 professores e já temos a contratação de técnicos administrativo. Isso parece pouca coisa, mas é muita, porque sem professor não tem aula — destacou Márcia.

Além disso, explicou que não foi preciso realizar um novo concurso para contratação dos profissionais que atuarão na Serra.

— A gente não precisou fazer um novo concurso, conseguimos aproveitar os já ativos. Isso já é uma coisa, porque um novo seria um tempão para acontecer, então a gente está aproveitando. Nós vamos ter também professores de Porto Alegre que querem se transferir para lá e nós vamos abrir um edital para outras transferências — comentou Márcia.

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A reitora também revelou que vão abrir mais uma etapa de transferências de professores de outras localidades do país que desejam trabalhar na região.

— Vamos abrir a transferência de quem quer vir de outras partes do Brasil, porque é uma fascinação, vou dizer, eu nunca fui tão procurada por pessoas de todas as partes do Brasil, dizendo "eu quero ir morar na Serra Gaúcha, eu quero ir trabalhar nesse novo desafio, nesse campo tão diferente", porém isso é em um terceiro momento, porque é um pouquinho mais complicado, mas está no nosso radar — destacou.

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Conheça os primeiros nomeados

Lisiane será professora na graduação de Ciência de Dados, Mário atuará no curso de Psicologia e Thaísa é professora de Matemática e atuará em diversas graduações. Arquivo Pessoal / Divulgação

Apesar das 10 vagas preenchidas, os três primeiros nomeados foram os professores Lisiane Selau e Mário Francis Petry Londero, ainda em fevereiro, e Thaísa Müller, em março.

Do curso de Ciência de Dados, Lisiane ministrará a disciplina de Estatísticas. Ela também é uma das envolvidas no desenvolvimento da graduação na Serra.

A profissional tem 46 anos e é bacharel em Estatística pela UFRGS (2000), Licenciada em Estatística pela UFRGS (2002), Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS (2008) e Doutora em Administração na área de Sistema de Informação e Apoio à Decisão pela UFRGS (2012). Atualmente é professora no Departamento de Estatística e já completou 15 anos na instituição.

A decisão de vir para o novo Campus e se mudar para Caxias do Sul junto de seus dois filhos de 7 e 8 anos, foi motivada pela participação no desenvolvimento do curso.

— Estou na equipe de elaboração do curso de Ciência de Dados auxiliando na criação da proposta pedagógica, mas eu fui me apaixonando pelo desenvolvimento do projeto e queria estar presente quando ele fosse colocado em prática. Então, comecei a "namorar" a ideia de ir para Caxias, até que decidi fazer essa mudança. Primeiro pelo trabalho feito e segundo pela renovação profissional — contou Lisiane.

Já Mário Francis Petry Londero, que atuará junto ao curso de Psicologia, foi aprovado em concurso realizado no ano passado e assume agora vaga específica para a unidade regional.

Graduado em Psicologia pela Unisinos, Mário Francis Petry Londero cursou o doutorado em Psicologia Social e Institucional na UFRGS (2018), realizando estágio de doutoramento sanduíche no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (Portugal). Tendo atuado como docente no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ele agora assume como professor em regime de dedicação exclusiva, junto ao Departamento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Campus Serra, na área de Psicologia.

Mário destaca que participar da consolidação da UFRGS na Serra Gaúcha – e em especial da fundação do curso de Psicologia – representa o maior desafio de sua trajetória acadêmica:

— Este projeto é um marco de pioneirismo e responsabilidade social. Solidificar a presença de uma universidade federal em Caxias do Sul e implementar a graduação em Psicologia significa concretizar uma demanda histórica por educação pública de qualidade na região — celebrou Mário.

No caso de Thaísa, ela é licenciada e mestre em Matemática e doutora em Informática na Educação. Trabalha há mais de 15 anos no Ensino Superior focada nas áreas de Matemática, Tecnologias Educacionais e Ensino de Matemática. Possui larga experiência em cursos da área de tecnologia, desde sua concepção até a atuação em disciplinas.