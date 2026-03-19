Menos frio e mais chuva: como deve ser o outono, que começa nesta sexta-feira

Estação se estende até o dia 21 de junho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O outono de 2026 começa oficialmente às 11h45min desta sexta-feira (20) e, na Serra, a estação deve ser marcada por temperaturas menos rigorosas do que o normal e com maior frequência de chuva, conforme previsão da Climatempo.

De acordo com a análise meteorológica, a ausência dos fenômenos clássicos El Niño e La Niña — com o Pacífico em condição de neutralidade — não impede a influência de um chamado El Niño costeiro, já observado entre o Peru e o Equador. Esse aquecimento localizado contribui para o aumento da umidade e favorece a ocorrência de chuva no Rio Grande do Sul ao longo da estação.

Na prática, isso significa um outono com maior presença de nebulosidade e episódios de instabilidade, incluindo temporais e volumes expressivos de precipitação. A condição também impacta diretamente as temperaturas: as madrugadas tendem a não ser tão frias quanto o habitual, enquanto as tardes devem ser mais amenas, devido à menor incidência de sol.

Na Serra, o frio mais intenso deve demorar um pouco mais para aparecer. A previsão indica que as primeiras incursões de ar polar com maior força devem ocorrer apenas na segunda quinzena de maio, com maior probabilidade no fim do mês. Até lá, quedas de temperatura serão mais moderadas.

Ainda em abril, uma frente fria pode avançar pelo interior do país e provocar declínio térmico, mas sem características de frio intenso. Já os episódios mais significativos, com potencial para atingir toda a região Sul, devem se concentrar entre o fim de maio e o mês de junho.

Mesmo com a tendência de temperaturas mais altas no geral, não está descartada a ocorrência de fenômenos típicos da estação. Há previsão de episódios de geada mais abrangentes na segunda metade de maio e ao longo de junho, especialmente durante a passagem de massas de ar frio mais continentais.

Para Caxias do Sul, a tendência é de temperaturas um pouco acima da média histórica durante o outono, enquanto o volume de chuva deve ficar dentro do padrão climatológico.

Historicamente, abril registra média de 23°C de temperatura máxima e 14°C de mínima, com cerca de 134 milímetros de chuva. Em maio, os termômetros costumam variar entre 11°C e 19°C, com precipitação próxima de 131 mm. Já junho é um dos meses mais frios do ano, com média mínima de 9,7°C e máxima de 17,5°C, além de cerca de 147 mm de chuva.