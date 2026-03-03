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Memória guardada pela Réplica de Caxias do Sul é revisitada em tour guiado na Festa da Uva

Guias de turismo acompanham grupos de forma gratuita em pontos dos Pavilhões que ajudam a contar a história da cidade e da imigração

Pedro Zanrosso

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