Mais de cem cães do Canil Municipal vão participar do desfile da Festa da Uva nesta quinta-feira, em Caxias do Sul 

O desfile cênico-musical de Festa da Uva desta quinta-feira (5) será especial: mais de cem cães do Canil Municipal vão participar da apresentação e estarão disponíveis para adoção. Os interessados já poderão, inclusive, iniciar o processo ao final do desfile.
Os animais estarão acompanhados por voluntários e integrantes da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).
Quem tiver interesse em adotar um dos cães que estiverem desfilando, já poderá já efetivar o processo ao final do percurso. A equipe do Departamento de Proteção Animal estará presente para orientar os interessados e realizar os encaminhamentos necessários para que os animais possam sair do evento já com um novo tutor responsável.
O ponto final do desfile será na Rua Montaury, na esquina com a Os 18 do Forte, onde ocorrerá o atendimento aos interessados na adoção.
Quem tiver interesse em agendar horário e visitar o Canil Municipal após o dia do desfile, pode entrar em contato pelo telefone (54) 3901-1445.