Geral

Participação especial
Notícia

Mais de cem cães do Canil Municipal vão participar do desfile da Festa da Uva nesta quinta-feira, em Caxias do Sul 

O objetivo é incentivar a adoção dos animais. Quem tiver interesse, já pode começar o processo ao final da apresentação

Gabriela Alves

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