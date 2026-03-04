Mais de cem cães do Canil Municipal vão participar do desfile da Festa da Uva nesta quinta-feira, em Caxias do Sul 

Anderson Barros / Divulgação

O desfile cênico-musical de Festa da Uva desta quinta-feira (5) será especial: mais de cem cães do Canil Municipal vão participar da apresentação e estarão disponíveis para adoção. Os interessados já poderão, inclusive, iniciar o processo ao final do desfile.

Os animais estarão acompanhados por voluntários e integrantes da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

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Quem tiver interesse em adotar um dos cães que estiverem desfilando, já poderá já efetivar o processo ao final do percurso. A equipe do Departamento de Proteção Animal estará presente para orientar os interessados e realizar os encaminhamentos necessários para que os animais possam sair do evento já com um novo tutor responsável.

O ponto final do desfile será na Rua Montaury, na esquina com a Os 18 do Forte, onde ocorrerá o atendimento aos interessados na adoção.