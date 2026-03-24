Mais da metade dos bairros de Caxias pode ficar sem água nesta terça-feira

ETA Parque da Imprensa. Samae / Divulgação

Devido a uma queda de energia no fim da tarde desta segunda-feira (23), o bombeamento de água bruta do sistema Faxinal para a ETA Parque da Imprensa foi interrompido, em Caxias do Sul.

Conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a energia foi restabelecida ainda à noite e o bombeamento retomado, porém houve esgotamento dos reservatórios durante o período. Por isso, podem ocorrer intermitências no abastecimento ao longo desta terça-feira (24). A ETA já está operando e a previsão é de normalização gradual.

A autarquia orienta a população que possui reservatórios a utilizar a água de forma consciente até a completa normalização do sistema. O Sistema Faxinal abastece a 57% da cidade, ou seja, mais de 260 mil pessoas.

Locais que poderão ter intermitência no fornecimento de água: