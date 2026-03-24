Mais da metade dos bairros de Caxias pode ficar sem água nesta terça-feira

Devido a uma queda de energia no fim da tarde desta segunda-feira (23), o bombeamento de água bruta do sistema Faxinal para a ETA Parque da Imprensa foi interrompido, em Caxias do Sul.
Conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a energia foi restabelecida ainda à noite e o bombeamento retomado, porém houve esgotamento dos reservatórios durante o período. Por isso, podem ocorrer intermitências no abastecimento ao longo desta terça-feira (24). A ETA já está operando e a previsão é de normalização gradual.
A autarquia orienta a população que possui reservatórios a utilizar a água de forma consciente até a completa normalização do sistema. O Sistema Faxinal abastece a 57% da cidade, ou seja, mais de 260 mil pessoas.
Locais que poderão ter intermitência no fornecimento de água:
Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arcobaleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Cohab, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, Dambroz, De Zorzi, Desvio Rizzo, Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Forqueta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Oriental, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Jardim Oriental, Jardim Teresópolis, Juventude, Kayser, La Paloma, Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Michelin, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Parque Sanvitto, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Presidente Vargas, Recanto dos Pássaros, Residencial Colina do Lago, Residencial Santa Mônica, Rio Branco, Rubiano, Salgado Filho, Samuara, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tirol, Tisatto, Treviso, União, Vera Cruz, Verona, Vila Assunção, Vila Bortolini, Vila do Rosário, Vila dos Pássaros, Vila Gaúcha, Vila Hípica, Vila Ipiranga, Vila Leon, Vila Lola, Vila Mari, Vila Modena, Vila Pezzi, Vila Pontalti, Vila Romana, Vila Rugeri, Vila Sindical e Vila Verde.