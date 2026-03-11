Litro da gasolina comum chega a R$ 6,49 em Caxias do Sul

Na média dos locais pesquisados, o preço do litro está em R$ 6,36. Porthus Junior / Agencia RBS

O preço da gasolina comum voltou a subir em Caxias do Sul. Pesquisa realizada na manhã desta quarta-feira (11) em 12 postos da cidade apontou que o litro do combustível já chega a R$ 6,49 em alguns estabelecimentos.

Na média dos locais pesquisados, o preço do litro está em R$ 6,36. Na última pesquisa, realizada em 26 de fevereiro, o valor médio era de R$ 6,23, o que representa uma elevação de R$ 0,13 em duas semanas.

Entre os postos consultados, o maior aumento foi de R$ 0,30 e ocorreu em dois estabelecimentos. Em um posto localizado na Avenida São Leopoldo com a BR-116, o litro passou de R$ 6,19 para R$ 6,49. Já em outro, na Avenida São Leopoldo com a Rua Sarmento Leite, o preço subiu de R$ 6,16 para R$ 6,46 no mesmo período. Os dois são da mesma rede, a SIM.

Apesar da tendência de alta, nem todos os postos registraram reajuste. Em um estabelecimento localizado na BR-116 com a Rua Rodrigues Alves, por exemplo, o litro da gasolina comum passou de R$ 6,23 para R$ 6,19, registrando leve redução. Já em outros pontos da cidade os preços permaneceram estáveis.

Os postos pesquisados*

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com Rua Sarmento Leite)

26/02/2026: R$ 6,16

11/03/2026: R$ 6,46

Posto Ramar (Avenida São Leopoldo com Perimetral Sul)

26/02/2026: R$ 6,16

11/03/2026: R$ 6,26

Posto Buffon (Perimetral Sul, bairro Kayser)

26/02/2026: R$ 6,19

11/03/2026: R$ 6,39

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com BR-116)

26/02/2026: R$ 6,19

11/03/2026: R$ 6,49

Posto Gambino (BR-116, bairro Vila Verde)

26/02/2026: R$ 6,23

11/03/2026: R$ 6,24

Posto Rodoil (BR-116 - bairro Planalto)

26/02/2026: R$ 6,24

11/03/2026: R$ 6,24

Posto Ipiranga (BR-116 com Rodrigues Alves)

26/02/2026: R$ 6,23

11/03/2026: R$ 6,19

Postos Tirol/Imigrante

26/02/2026: R$ 6,23

11/03/2026: R$ 6,23

Posto Capoani (BR-116 - bairro Presidente Vargas)

26/02/2026: R$ 6,19

11/03/2026: R$ 6,39

Posto Pinheiro (BR-116 - bairro São Ciro)

26/02/2026: R$ 6,27

11/03/2026: R$ 6,47

Posto Buffon (bairro Interlagos)

26/02/2026: R$ 6,29

11/03/2026: R$ 6,49

Posto SIM (São Ciro)

26/02/2026: R$ 6,39

11/03/2026: R$ 6,49

*A pesquisa considera os preços da gasolina comum expostos nos estabelecimentos ao consumidor.

Distribuidoras têm papel central no repasse

O último ajuste anunciado pela Petrobras para a gasolina ocorreu em janeiro de 2026, quando a estatal reduziu em R$ 0,14 por litro o preço do combustível vendido às distribuidoras, uma queda de 5,2%. Apesar disso, os valores nas bombas podem variar ao longo das semanas, já que o repasse ao consumidor não depende apenas da estatal.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo da Serra Gaúcha (Sindipetro Serra Gaúcha), Vilson Pioner, o repasse de preços aos postos não é feito diretamente pela Petrobras.

— Normalmente, quem repassa valores para os postos são as distribuidoras. A Petrobras passa o produto para as distribuidoras e elas é que vendem para o revendedor. Quem controla mais os valores são as distribuidoras — explica.

Segundo ele, não há tabelamento no setor, o que permite variações de preços.

— A distribuidora não tem tabelamento nenhum. Ela vende pelo preço que entender que é possível e viável. Por isso que tem tanta concorrência também entre as distribuidoras. E o posto em si tem toda liberdade de usar a sua planilha de custo e acrescentar uma margem para poder sobreviver. Então a liberdade de preços é total — diz.

Cenário internacional pressiona mercado

O dirigente também aponta que o cenário internacional influencia o mercado de combustíveis, embora o preço brasileiro ainda esteja abaixo do praticado no exterior.

Nos últimos dias, o mercado global de petróleo tem sido pressionado pelo agravamento do conflito no Oriente Médio. Após ataques do Irã, a cotação do barril chegou perto de US$ 120 na reabertura do mercado, na segunda-feira (9), recuando posteriormente para cerca de US$ 105. Na semana anterior, o preço havia fechado em torno de US$ 92, já com forte alta em relação aos cerca de US$ 72 registrados antes da ofensiva militar de Estados Unidos e Israel na região.

A situação é agravada pelo fechamento parcial do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, além de ataques a refinarias e bases de produção em países como Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

— É evidente que o preço internacional impacta. Só que, no momento, o preço internacional está muito acima do valor que nós temos aqui no Brasil. Se fosse repassar totalmente para fazer paridade de preço, seria um valor exorbitante que subiria os combustíveis — afirma.

Para Pioner, o prolongamento do conflito pode provocar novos impactos:

— Eu tenho fé que isso acabe logo, mas é muito provável que, se houver demora, haja procura de novos fornecedores numa tentativa de que não tenha todo esse aumento como a gente está vendo. O aumento que o barril teve na segunda-feira foi de quase US$ 120 — afirma.

Apesar das incertezas no cenário internacional, o presidente do sindicato afirma que não há risco de falta de combustíveis na região.