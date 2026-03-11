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Litro da gasolina comum chega a R$ 6,49 em Caxias do Sul

Pesquisa neste quarta-feira em 12 postos mostra aumento de até R$ 0,30 no litro; média, em duas semanas, passou de R$ 6,23 para R$ 6,36

Pablo Ribeiro

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Luca Roth

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