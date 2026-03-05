Geral

Saúde
Notícia

Lipedema ou linfedema? Especialista de Caxias do Sul explica a diferença 

Fisioterapeuta dermatofuncional reforça que a distinção correta é fundamental para o diagnóstico e para o tratamento adequado  

Camila de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS