Ligação entre Caxias do Sul e Campestre da Serra pela Ponte dos Korff será interditada a partir de segunda-feira

A ligação entre Caxias do Sul e Campestre da Serra pela Ponte dos Korff, em Criúva, será interditada a partir de segunda-feira (30). Obras viárias são realizadas pelo município dos Campos de Cima da Serra, o que ocasiona o bloqueio.
De acordo com a prefeitura de Caxias, o bloqueio ocorre após a Estrada Municipal 386. Com isso, não haverá a possibilidade de travessia entre os dois municípios pela ponte.
Com isso, os motoristas devem utilizar outros trajetos entre os dois municípios. O principal acesso entre as cidades se dá pela BR-116.
A Estrada Municipal 386 é utilizada especialmente por produtores rurais. O caminho passa pelo distrito de Criúva e liga à São Manuel, distrito de Campestre da Serra.
De acordo com o prefeito de Campestre da Serra, Tairo Balardin, a primeira parte da obra tem previsão de dez dias. O trabalho consiste no asfaltamento da estrada no trecho do município dos Campos de Cima da Serra.