Ligação entre Caxias do Sul e Campestre da Serra pela Ponte dos Korff será interditada a partir de segunda-feira

Ligação para a Ponte dos Korff, em Criúva, em Caxias do Sul. Secretaria Municipal de Obras / Divulgação

A ligação entre Caxias do Sul e Campestre da Serra pela Ponte dos Korff, em Criúva, será interditada a partir de segunda-feira (30). Obras viárias são realizadas pelo município dos Campos de Cima da Serra, o que ocasiona o bloqueio.

De acordo com a prefeitura de Caxias, o bloqueio ocorre após a Estrada Municipal 386. Com isso, não haverá a possibilidade de travessia entre os dois municípios pela ponte.

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Com isso, os motoristas devem utilizar outros trajetos entre os dois municípios. O principal acesso entre as cidades se dá pela BR-116.

A Estrada Municipal 386 é utilizada especialmente por produtores rurais. O caminho passa pelo distrito de Criúva e liga à São Manuel, distrito de Campestre da Serra.