Ligação de Nova Prata com André da Rocha pela BR-470 ganhará nova ponte

Ponte atual tem limitações de estrutura. Trecho fica no km 141 da rodovia federal, no limite entre os dois municípios. Dnit / Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prevê que nos próximos 45 dias tenha início a construção de uma ponte na BR-470, entre Nova Prata e André da Rocha. A travessia terá estrutura de concreto armado, sustentada por cinco pilares, e ficará sobre o Rio da Prata, no km 141 da rodovia.

O objetivo do novo empreendimento é dar mais segurança ao trecho, atuando em substituição à atual ponte de madeira e aço sobre alvenaria de pedras. Essa passagem tem 29 metros de extensão e permite o tráfego de apenas um sentido por vez, com restrições de peso.

De acordo com o Dnit, a nova ponte terá 130 metros de extensão, com 12,8 metros de largura e altura compatível com as cheias do rio. Ela será construída a aproximadamente 100 metros de distância da passagem atual.

Passagem pela ponte tem restrições de peso. Dnit / Divulgação

O valor calculado pela autarquia para a obra era de R$ 11.548.496,94. Em processo licitatório, a empresa DW Engenharia Ltda., de Porto Alegre, saiu como vencedora apresentando uma proposta de execução por R$ 10.116.499,62. A fase atual do certame é a de recursos, em que as empresas participantes podem registrar manifestações até segunda-feira (9).