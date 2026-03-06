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Ligação de Nova Prata com André da Rocha pela BR-470 ganhará nova ponte

Travessia em concreto armado terá 130 metros de extensão e substituirá a estrutural atual, de aço e madeira, que permite o tráfego em um sentido por vez. Investimento do Dnit é de R$ 10,1 milhões

Luca Roth

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