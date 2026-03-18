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Sistema carcerário
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Justiça nega pedido de aumento de vagas e proíbe entrada de presos até redução na ocupação da Penitenciária Estadual de Caxias

O documento é assinado pela juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes e determina que galerias voltem ao teto máximo de 200% no Apanhador

Alana Fernandes

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