Justiça nega pedido de aumento de vagas e proíbe entrada de presos até redução na ocupação da Penitenciária Estadual de Caxias

Penitenciária Estadual de Caxias do Sul fica na localidade de Apanhador. Porthus Junior / Agencia RBS

A Justiça de Caxias do Sul negou, nesta quarta-feira (18), o pedido de aumento de vagas nas galerias da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) e proibiu a entrada de presos até que os espaços voltem à ocupação máxima de 200%. O documento é assinado pela juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes. A determinação já está em vigor.

Conforme a decisão, na última inspeção realizada no dia 6 de março, estavam recolhidos 1.232 presos em regime fechado na unidade. O total corresponde à ocupação geral de 224,82% da casa prisional.

As ocupações por galerias (A,B,C e D), por sua vez, variavam entre 219% a 393%. No setor A, por exemplo, o espaço é projetado para o abrigamento de 144 pessoas. Contudo, na inspeção de março, foram localizadas 316.

O pedido de ampliação de vagas havia sido feito pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do RS em 29 de dezembro do ano passado. A solicitação era de que três das galerias concentrassem até 400 presos, o que elevaria o teto de ocupação do presídio para 278% da capacidade projetada. Esse pedido foi negado pela magistrada.

Conforme o documento, nas condições atuais, foram verificadas, por exemplo, precariedade das instalações sanitárias e elétricas, bem como falta de água diariamente — este último fator é apontado como um grave problema, segundo a decisão. A argumentação é que há comprometimento da higiene pessoal dos presos, limpeza das celas e favorecimento para proliferação de doenças.

Outro apontamento para a negativa de aumento e proibição de entrada de novos detentos se refere à falta de itens básicos de higiene pessoal e limpeza, tais como sabonete e papel higiênico.

O déficit de servidores também é pontuado no documento como justificativa. Segundo a magistrada, atualmente a proporção é de apenas um policial penal para cada 79 detentos na Pecs. A falta de estrutura humana é descrita como "preocupante", uma vez que a média nacional brasileira é de um servidor para cada sete presos.

Medida vale para a região

Na decisão, a juíza também determina que os presídios de Canela, São Francisco de Paula e Vacaria, onde os tetos de ocupação também estão acima de 200%, se readaptem e não recebam mais presos a partir desta quarta.

Outras determinações

Além da redução do teto populacional das galerias para até 200%, a juíza determinou a readequação de número de presos em outros espaços, como enfermaria, triagem e área para detentos temporários. Nesses casos, a ocupação máxima é de 100%.

O prazo para as mudanças, segundo o documento, é de 90 dias. Até lá, fica "terminantemente proibido o recebimento e/ou retorno de presos quando atingido o teto ocupacional estabelecido por este juízo".

O que diz o Estado

Por meio de nota, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e a Polícia Penal informaram que receberam a decisão judicial. O material menciona que "embora existam ponderações quanto ao teor da decisão", haverá o cumprimento e "que serão analisadas as medidas recursais cabíveis".

O material menciona a construção de uma nova penitenciária em Caxias do Sul com 1.650 vagas para resolver a superlotação. Além disso, segundo o governo do Estado, estão em andamento obras das novas penitenciárias em Rio Grande, São Borja e Passo Fundo.

Veja a nota completa abaixo:

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e a Polícia Penal informam que receberam a decisão judicial proferida nesta quarta-feira (18/3), pela 2ª Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul, que trata sobre os tetos populacionais nas unidades prisionais da Serra Gaúcha. Embora existam ponderações quanto ao teor da decisão, cabe salientar que ela será cumprida e que serão analisadas as medidas recursais cabíveis.

Porém, é importante contextualizar que a Serra Gaúcha está contemplada nos investimentos do governo do Estado no sistema prisional gaúcho. Em Caxias do Sul, uma nova penitenciária está com obras avançadas e irá gerar 1650 novas vagas, solucionando o déficit na região. Só nesta unidade, o investimento ultrapassa R$ 260 milhões.

A nova unidade é parte da política de ampliação do número de vagas disponíveis no sistema prisional gaúcho. Além da nova penitenciária em Caxias do Sul, estão em andamento também as obras das novas penitenciárias em Rio Grande, São Borja e Passo Fundo, além das reformas do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, do Presídio Regional de Passo Fundo e da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

Além disso, nos últimos anos já foram entregues as obras da própria Cadeia Pública de Porto Alegre, das penitenciárias de Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Charqueadas II e III, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional e do Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Além da reforma e ampliação do Feminino de Rio Pardo e da Penitenciária Estadual de Canoas.

Desde 2019 até o final deste governo, em 2026, o investimento para o sistema prisional gaúcho ultrapassará R$ 1,4 bilhão, mais de 12 mil vagas serão criadas e requalificadas para pessoas privadas de liberdade, além da construção de novas penitenciárias e a compra de equipamentos para o enfrentamento à criminalidade.



