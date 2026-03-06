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Bento Gonçalves
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Justiça determina reintegração de candidata que é mãe em concurso da Fenavinho

Decisão liminar do TJRS garante participação de jovem de 22 anos na escolha da corte da festa após organização cancelar inscrição com base em regra que impede concorrentes de ter filhos

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