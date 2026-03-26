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Justiça aponta omissão e determina que prefeitura de Caxias indenize professora vítima de ataque a facadas em escola

Valor chega a mais de R$ 194 mil. O companheiro e a filha dela também deverão receber R$ 10 mil cada por danos morais. O caso aconteceu na escola municipal João de Zorzi, em abril do ano passado. Docente foi ataca por três adolescente enquanto dava aula. Município afirma que vai recorrer da decisão

Tamires Piccoli

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