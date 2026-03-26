Justiça aponta omissão e determina que prefeitura de Caxias indenize professora vítima de ataque a facadas em escola

A 2ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), determinou que a prefeitura de Caxias do Sul indenize financeiramente a professora de inglês, vítima de um ataque na escola municipal João de Zorzi. O marido e a filha dela também deverão receber valores indenizatórios.

O caso aconteceu em 1º de abril do ano passado. Em julho, a defesa da professora moveu uma ação contra a administração municipal. A decisão da Justiça foi publicada na tarde desta quinta-feira (26).

O entendimento da juíza Maria Cristina Rech é de que a prefeitura de Caxias do Sul foi omissa na vigilância e segurança do ambiente escolar. Na decisão, ela indica que o município foi falho em "impedir que alunos portassem armas brancas e executassem um ataque planejado dentro de uma sala de aula".

Diante disso, a juíza determinou que a prefeitura de Caxias do Sul indenize os danos estéticos e morais causados à professora e sua família. A decisão indica o pagamento de:

R$ 97.260 , equivalente a 60 salários mínimos, por danos estéticos

, equivalente a 60 salários mínimos, por danos estéticos R$ 97.260, equivalente a 60 salários mínimos, por danos morais

equivalente a 60 salários mínimos, por danos morais R$ 10 mil para o companheiro da professora, por danos morais

para o companheiro da professora, por danos morais R$ 10 mil para a filha da professora, por danos morais

para a filha da professora, por danos morais reembolso de despesas comprovadas, como médicas e hospitalares

apagamento da diferença entre o salário integral e o valor recebido após o afastamento da docente.

Os últimos dois valores serão calculados posteriormente, conforme a indicado pela juíza. Como a decisão ainda cabe recurso, será necessário esperar o trâmite seguir. Após todos os recursos serem esgotados e se o entendimento se manter o mesmo, os valores de despesas e a diferença salarial da professora serão calculados e então pagos.

A Procuradoria Geral do Município informou que irá recorrer da decisão. A prefeitura de Caxias do Sul não quis comentar a decisão.

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Relembre o caso

Na tarde do dia 1º de abril, três adolescentes atacaram uma professora da Escola Municipal João de Zorzi, em Caxias do Sul. A docente, que lecionava a aula de inglês, foi esfaqueada pelas costas. Apesar dos ferimentos, ela não correu risco de vida. A professora se recupera do ataque em casa e segue afastada das salas da aula.

O trio, composto por dois jovens de 15 anos e uma adolescente de 13, fugiu logo depois do ataque. Eles foram capturados horas depois pela Guarda Municipal e Brigada Militar. A investigação da Polícia Civil indicou que o ataque foi planejado e teve vingança como motivação.

Dias antes da agressão, os adolescentes foram repreendidos pela direção da escola por uma algazarra envolvendo preservativos. A partir disso, o trio criou um grupo no Instagram chamado "Matadores", em que planejou o ataque. Ao menos cinco facas de cozinha foram utilizadas.

O trio foi internado na Centro de Atendimento Socioeducativo ainda em 3 de abril. Os dois adolescentes estão na unidade de Caxias do Sul. A adolescente está na unidade de Porto Alegre.

Em maio, o trio foi julgado por cometer ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Os atos infracionais são equivalentes aos crimes, contudo cometidos por menores de idade.