Júri condena homem e mulher a mais de 40 anos de prisão por ataque a tiros que matou bebê em Caxias 

O Tribunal do Júri condenou dois réus a mais de 40 anos de prisão pela morte de Benício Paim Costa, de seis meses, e pela tentativa de homicídio do pai do bebê, Valdemar de Souza Costa, em um ataque a tiros ocorrido em outubro de 2023, em Caxias do Sul. O julgamento, presidido pela juíza Isabela de Paiva Pessoa Loureiro, da 1ª Vara Criminal, ocorreu na terça-feira (17) e foi divulgado nesta quinta-feira (19).

Mariele da Silva de Figueiredo e Mailon Roberto de Castro Gonçalves foram sentenciados a 42 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime fechado. A dupla também foi condenada por organização criminosa armada.

Outros três réus foram condenados por organização criminosa, mas acabaram absolvidos das acusações relacionadas aos crimes dolosos contra a vida. São eles:

Elias Santos da Rosa, sentenciado a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado;

Eliseu Albino da Rosa, sentenciado a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado;

Valcir Oliveira Castilhos, sentenciado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, podendo recorrer em liberdade.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio atribuídos a Mariele e Mailon, além da existência de uma organização criminosa armada integrada por todos os réus.

No dia do crime, 1° de outubro de 2023, o bebê Benício estava no colo do pai, no pátio da frente de casa, no bairro Cidade Industrial, quando foi atingido pelos disparos. Valdemar, à época com 22 anos, e o filho foram socorridos e hospitalizados. O homem sobreviveu após passar por período de internação e cirurgias.

As investigações apontaram, na ocasião, que cerca de 30 disparos foram efetuados e que Valdemar não tinha antecedentes criminais. Benício havia completado seis meses naquela data.

Os criminosos fugiram em um veículo Fiat Brava cor branca, que foi flagrado por câmeras e identificado pela polícia. Na madrugada seguinte, o primeiro suspeito foi preso.

No júri desta semana, foi determinada a manutenção das prisões preventivas de Mariele, Mailon, Elias e Eliseu até o trânsito em julgado da condenação. A decisão é passível de recurso.