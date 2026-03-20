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Júri condena homem e mulher a mais de 40 anos de prisão por ataque a tiros que matou bebê em Caxias 

Caso aconteceu em outubro de 2023, no bairro Cidade Industrial. Benício, de seis meses, e o pai, Valdemar de Souza Costa, foram levados para hospital, mas apenas o homem sobreviveu

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