Jovens entre 15 a 29 anos podem se inscrever gratuitamente em curso profissionalizante em Caxias

Estão abertas as inscrições para o curso profissionalizante de técnicas de vendas e atendimento ao público, em Caxias, promovido pela prefeitura em parceria com a Cufa-RS e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul.

A formação é voltada a jovens de 15 a 29 anos e terá carga horária de 30 horas. As aulas se iniciam na próxima segunda-feira (6), às 19h, e serão realizadas na Praça CEU, que fica na Rua Abel Postali, 1.767, no bairro Cidade Nova.

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O curso será conduzido por Luana Maciel, profissional com trajetória na área comercial e atuação em desenvolvimento de pessoas, relacionamento com clientes e estratégias de vendas.

Além do certificado de conclusão, os participantes receberão R$ 150, lanche e camiseta durante o período de realização do curso.