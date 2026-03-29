Jovem morre após colidir motocicleta contra muro em Caxias do Sul

Um jovem de 18 anos, identificado como Magaiver Vinicius Leuck de Melo, morreu em um acidente de trânsito na noite deste sábado (28), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Caxias do Sul.

De acordo com as informações da Brigada Militar, as equipes foram acionadas por volta das 19h para atendimento da ocorrência. Segundo testemunhas, o jovem estava conduzindo uma motocicleta quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência. A vítima morreu no local.