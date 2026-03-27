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Atenção, motorista!
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Jogo do Juventude e Parada de Páscoa provocam bloqueios no trânsito de Caxias do Sul

No sábado, os bloqueios ocorrem a partir das 18h30min em função da partida no Alfredo Jaconi. Já no domingo, a partir das 17h

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