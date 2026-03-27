Jogo do Juventude e Parada de Páscoa provocam bloqueios no trânsito de Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, neste fim de semana, haverá bloqueios de trânsito em alguns pontos da cidade em função da realização de eventos de lazer e esporte.
Neste sábado (28), a partir das 18h30min, os bloqueios ocorrem no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, onde ocorre o jogo Juventude X Grêmio Novorizontino, às 21h30min, pela Série B do Brasileirão.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMTTM), os cruzamentos com bloqueios são:
- R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;
- R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;
- R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;
- R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;
- R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;
- R. Marquês do Herval com R. São José;
- R. Marquês do Herval com a Av. São João.
Já no domingo (29), as intervenções estão previstas a partir das 17h, em decorrência da Parada de Páscoa, na Praça Dante Alighieri.
Segundo a SMTTM, os bloqueios serão na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Marquês do Herval e Garibaldi, e Garibaldi com a Pinheiro Machado. O evento começa às 18h30min.