Jogo do Juventude e Parada de Páscoa provocam bloqueios no trânsito de Caxias do Sul

Os bloqueios ocorrem devido a realização de eventos de lazer e esporte, em Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, neste fim de semana, haverá bloqueios de trânsito em alguns pontos da cidade em função da realização de eventos de lazer e esporte.

Neste sábado (28), a partir das 18h30min, os bloqueios ocorrem no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, onde ocorre o jogo Juventude X Grêmio Novorizontino, às 21h30min, pela Série B do Brasileirão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMTTM), os cruzamentos com bloqueios são:

R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;

R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;

R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;

R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;

R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;

R. Marquês do Herval com R. São José;

R. Marquês do Herval com a Av. São João.

Já no domingo (29), as intervenções estão previstas a partir das 17h, em decorrência da Parada de Páscoa, na Praça Dante Alighieri.