Instituto que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica em Caxias do Sul enfrenta risco de fechar

Entre histórias marcadas pela violência, o Instituto Rosa Del Este, em Caxias do Sul, se tornou um espaço de acolhimento e reconstrução para mulheres que enfrentaram situações de agressão dentro de casa. No local, elas encontram apoio psicológico, orientação jurídica e acompanhamento de assistência social para recomeçar.
Uma das atendidas conta que procurou o instituto após sofrer agressões. Sem rede de apoio próxima, encontrou no espaço um lugar de acolhimento.
— Eu estava lá embaixo, num buraco, sem saída. Aqui eu contei o que estava acontecendo e fui abraçada pelas outras mulheres. Hoje me sinto forte e orgulhosa de estar aqui — relata.
Além do atendimento profissional, o instituto promove atividades como reiki e oficinas de arte, que ajudam no processo de reconstrução emocional e fortalecimento da autoestima.
Segundo a coordenadora da entidade, Janaina Menegassi do Nascimento, a maioria dos encaminhamentos chega por meio da rede socioassistencial do município. O objetivo é oferecer suporte a mulheres que passaram ou ainda passam por situações de violência doméstica.
Atualmente, mais de 80 mulheres são atendidas pelo projeto. Apesar da demanda crescente, o instituto não possui financiamento contínuo do poder público municipal.
— O principal desafio hoje é financeiro, para manter a equipe técnica e a estrutura. Temos doações de produtos de higiene, alimentos e absorventes, mas os custos com profissionais, aluguel, água e luz são altos — afirma Janaina.
Sem novos recursos, a continuidade das atividades pode ficar comprometida. Mesmo diante das dificuldades, o instituto segue oferecendo diferentes formas de acolhimento. Uma delas é a chamada “cãoterapia”: dois cães recebem as mulheres na entrada e fazem parte da rotina do espaço, ajudando a criar um ambiente de confiança.
Para a psicóloga Paola Amaro de Carvalho, acompanhar a evolução das participantes é uma das partes mais marcantes do trabalho:
— Muitas chegam desacreditadas de si mesmas. Aos poucos, passam a perceber que conseguem reconstruir a própria vida — diz.
As oficinas de arte também fazem parte desse processo. O artista plástico Homero Ribeiro, que conduz atividades no local, afirma que os autorretratos produzidos pelas participantes revelam essa transformação.
— Elas chegam sem brilho no olhar. Com o tempo, esse brilho vai aparecendo novamente.
Entre as mulheres atendidas, há quem diga ter redescoberto o próprio propósito após chegar ao instituto.
— Isso aqui foi um ‘up’ para mim. Até os 53 anos eu não sabia o que tinha vindo fazer na vida. Aqui eu descobri que quero ajudar outras pessoas — conta uma participante.
Enquanto busca recursos para manter as portas abertas, o Instituto Rosa Del Este segue sendo, para muitas mulheres, o primeiro passo para reconstruir a própria história. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (54) 3067-0355.