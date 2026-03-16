Instituto que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica em Caxias do Sul enfrenta risco de fechar

Projeto atende mais de 80 mulheres com acompanhamento psicológico, social e jurídico, mas depende de doações e emendas parlamentares para manter as atividades. Leandro Moré / RBS TV

Entre histórias marcadas pela violência, o Instituto Rosa Del Este, em Caxias do Sul, se tornou um espaço de acolhimento e reconstrução para mulheres que enfrentaram situações de agressão dentro de casa. No local, elas encontram apoio psicológico, orientação jurídica e acompanhamento de assistência social para recomeçar.

Uma das atendidas conta que procurou o instituto após sofrer agressões. Sem rede de apoio próxima, encontrou no espaço um lugar de acolhimento.

— Eu estava lá embaixo, num buraco, sem saída. Aqui eu contei o que estava acontecendo e fui abraçada pelas outras mulheres. Hoje me sinto forte e orgulhosa de estar aqui — relata.

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Além do atendimento profissional, o instituto promove atividades como reiki e oficinas de arte, que ajudam no processo de reconstrução emocional e fortalecimento da autoestima.

Segundo a coordenadora da entidade, Janaina Menegassi do Nascimento, a maioria dos encaminhamentos chega por meio da rede socioassistencial do município. O objetivo é oferecer suporte a mulheres que passaram ou ainda passam por situações de violência doméstica.

Atualmente, mais de 80 mulheres são atendidas pelo projeto. Leandro Moré / RBS TV

Atualmente, mais de 80 mulheres são atendidas pelo projeto. Apesar da demanda crescente, o instituto não possui financiamento contínuo do poder público municipal.

— O principal desafio hoje é financeiro, para manter a equipe técnica e a estrutura. Temos doações de produtos de higiene, alimentos e absorventes, mas os custos com profissionais, aluguel, água e luz são altos — afirma Janaina.

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Sem novos recursos, a continuidade das atividades pode ficar comprometida. Mesmo diante das dificuldades, o instituto segue oferecendo diferentes formas de acolhimento. Uma delas é a chamada “cãoterapia”: dois cães recebem as mulheres na entrada e fazem parte da rotina do espaço, ajudando a criar um ambiente de confiança.

Para a psicóloga Paola Amaro de Carvalho, acompanhar a evolução das participantes é uma das partes mais marcantes do trabalho:

— Muitas chegam desacreditadas de si mesmas. Aos poucos, passam a perceber que conseguem reconstruir a própria vida — diz.

As oficinas de arte também fazem parte desse processo. O artista plástico Homero Ribeiro, que conduz atividades no local, afirma que os autorretratos produzidos pelas participantes revelam essa transformação.

— Elas chegam sem brilho no olhar. Com o tempo, esse brilho vai aparecendo novamente.

Entre as mulheres atendidas, há quem diga ter redescoberto o próprio propósito após chegar ao instituto.

— Isso aqui foi um ‘up’ para mim. Até os 53 anos eu não sabia o que tinha vindo fazer na vida. Aqui eu descobri que quero ajudar outras pessoas — conta uma participante.