Geral

Rosa Del Este
Notícia

Instituto que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica em Caxias do Sul enfrenta risco de fechar

Projeto atende mais de 80 mulheres com acompanhamento psicológico, social e jurídico, mas depende de doações e emendas parlamentares para manter as atividades

Maria Eduarda Panizzi

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