Instabilidade antecipa final de semana ensolarado na Serra

Chuva e aumento da umidade, com registros de neblina no entardecer, ainda estão previstos para esta quinta e sexta-feira na região. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A dinâmica do clima na Serra nos últimos dias tem mostrado comportamento típico do início de outono e que deve se manter até essa sexta-feira (27).

Ainda que as manhãs e tardes tenham sido ensolaradas na maioria dos dias, pancadas de chuva têm sido percebidas a partir do entardecer, desde a última segunda-feira.

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Antes que a umidade dê lugar ao tempo firme e seco do final de semana, as previsões da Climatempo indicam que pode se repetir, principalmente aos finais de tarde desta quinta e sexta-feira, o nevoeiro e a chuva registrado na quarta e terça-feira.

A temperatura no sábado e domingo, por outro lado, não muda e se mantém a mesma dos últimos dias, com mínimas de 20ºC e máximas de 30º em Caxias do Sul. Não há previsão de chuva.