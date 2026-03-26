Instabilidade antecipa final de semana ensolarado na Serra

A dinâmica do clima na Serra nos últimos dias tem mostrado comportamento típico do início de outono e que deve se manter até essa sexta-feira (27).
Ainda que as manhãs e tardes tenham sido ensolaradas na maioria dos dias, pancadas de chuva têm sido percebidas a partir do entardecer, desde a última segunda-feira.
Antes que a umidade dê lugar ao tempo firme e seco do final de semana, as previsões da Climatempo indicam que pode se repetir, principalmente aos finais de tarde desta quinta e sexta-feira, o nevoeiro e a chuva registrado na quarta e terça-feira.
A temperatura no sábado e domingo, por outro lado, não muda e se mantém a mesma dos últimos dias, com mínimas de 20ºC e máximas de 30º em Caxias do Sul. Não há previsão de chuva.
O aumento da presença das nuvens volta a ser registrado na noite de domingo e antecipa um início de semana que deve ser chuvoso em toda a região.