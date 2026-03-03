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Inscrições para processo seletivo da Codeca abrem nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

Os salários variam de R$ 882,95 a R$ 1.854,05 para vagas de 22 horas a 44 horas semanais

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