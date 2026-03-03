Inscrições para processo seletivo da Codeca abrem nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

Abrem nesta quarta-feira (4) as inscrições para o processo seletivo voltado para três cargos na Codeca, em Caxias do Sul. O processo é gratuito e pode ser realizado presencialmente na sede da empresa, até o dia 20 de março.

A contratação temporária é destinada para os cargos de auxiliar de limpeza de escola, cozinheiro e merendeiro e será realizada pelo prazo de seis meses. Há possibilidade de prorrogação por uma vez, por igual período, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Os salários variam de R$ 882,95 a R$ 1.854,05, para vagas de 22 horas a 44 horas semanais.

O processo seletivo também visa ocupar vagas nas escolas do interior do município: Vila Seca, Vila Cristina, Vila Oliva, Fazenda Souza, Criúva, Santa Lúcia do Piaí, Parada Cristal, Loreto da 2ª Légua, Pedancino, São Pedro da 3ª Légua, São João da 4ª Légua, Conceição da Linha Feijó, São Valentin da 6ª Légua, São Brás de Fazenda Souza e Linha Sebastopol de Vila Cristina).

Como se inscrever

O formulário de inscrição e os documentos exigidos devem ser entregues num envelope na sede da Codeca (RS-453, nº 31.382, bairro Centenário), das 9h às 11h30min e das 13h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. O edital completo pode ser acessado no site www.codeca.com.br