Ingressos para o Piquenique Solidário, em Caxias do Sul, estão à venda a R$ 60

Evento será no gramado das réplicas do Parque de Eventos da Festa da Uva. Fabiano Finco / Divulgação

A 14ª edição do Piquenique Solidário, promovido pelo Projeto Mão Amiga, ocorrerá no dia 29, das 15h às 18h, no gramado das réplicas do Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

O objetivo do evento é a inclusão de crianças na educação infantil, por meio do programa Fortalecendo Famílias, que encaminha e auxilia famílias no pagamento de vagas de turno integral em escolas particulares de educação infantil.

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O kit de piquinique é composto por uma caixa organizadora com frutas, salgados, doces e bebidas, itens fornecidos por parceiros do projeto. Em caso de chuva, o evento será no formato drive-thru, no mesmo horário e local.

Na última edição, no ano passado, mais de 3,5 mil pessoas passaram pelo evento e foi arrecadado o valor suficiente para o pagamento de cerca de 150 mensalidades.

Neste ano, a atração musical será a banda local ATLAST, que embalará o evento com clássicos do rock internacional dos anos 1970, 1980 e 1990.

Os ingressos, que garantem o kit de piquenique, custam R$ 60, e podem ser adquiridos na sede do Projeto Mão Amiga (Rua General Mallet, 33, bairro Rio Branco), com os voluntários ou em pontos de vendas parceiros: