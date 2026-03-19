Ingressos à venda para o 16º Temperando Parcerias, da Parceiros Voluntários, em Caxias

Estão à venda os ingressos para a 16ª edição do Temperando Parcerias, que ocorrerá na próxima terça-feira (26), a partir das 19h30min, na Casa Di Paolo, em Caxias do Sul.

O evento, promovido pela Parceiros Voluntários Caxias do Sul, tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços prestados pela entidade, assim como promover a qualificação das equipes das 51 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) credenciadas a ela.

Os tickets, no valor de R$ 190, podem ser adquiridos pelo WhatsApp (54) 99149-8678.

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