Ingressos à venda para a 23ª edição do Homens na Cozinha, em Caxias do Sul

Estão à venda os ingressos do 23º Homens na Cozinha, em Caxias do Sul. Com 40 cozinhas participantes, o evento beneficente realizado pela CDL ocorrerá em 11 de abril, às 19h30min, no Pavilhão II do Parque de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Os ingressos, no valor de R$ 325 por pessoa, incluem jantar, sobremesa e bebidas à vontade (água, refrigerante, cerveja, vinho e espumante). Os tickets devem ser adquiridos diretamente com uma das cozinhas participantes. O estacionamento custa R$ 20.
Nesta edição, 160 profissionais de diferentes empresas irão preparar 40 menus variados. Durante a noite, o público ainda pode se divertir com o show da Declassic.
Confira as cozinhas participantes:
Cozinha 1 - Rádio Viva e Portal Leouve
- Cozinheiros: Marcos Piccoli, Daniel Reche, Fabiano Pereira e Maicon Rech
- Menu: Ravioli de queijos ao molho de tomate confitado, presunto parma, lascas de queijo parmesão e camarões GG
Cozinha 2 - Randoncorp
- Cozinheiros: Paulo Prignolato, Cesar Ferreira, Joarez Piccinini e Guilherme Schiavo
- Menu: Risoto de parmesão com maçã cozida na sidra e tilápia ao molho de espumante Cuvée Raul
Cozinha 3 - Loja Maçônica Marechal Deodoro 31
- Cozinheiros: Ademar José Incerti, Alduir Zotti, Carlos Eugênio Valentini e Gilberto Tadeu Corá
- Menu: Porchetta suína, polenta ao gorgonzola e frutas em calda
Cozinha 4 - SEGH - Gastronomia, Hotelaria e Turismo
- Cozinheiros: Vicente Perini, Mateus Zanotto, Gilberto Arruda e Marciano Zambiasi
- Menu: Moqueca de pirarucu, arroz de coco e farofa de farinha panko com banana-da-terra
Cozinha 5 - Clínica Sartori, Deltafire, Milletour e Tomasi & Hunhoff Advogados
- Cozinheiros: Rodrigo Minuscoli, Rodrigo Matiello Tomasi, Luciano Sartori e Milton Corlatti
- Menu: Filé de congrio envolto em prosciutto crudo, mousse de palmito e endívias com tomates cereja
Cozinha 6 - Microempa
- Cozinheiros: Antonio Carlos Bressan, Jovenil Vitt Lima, Tiago Fernando de Azevedo e Leonardo Argenta
- Menu: Costelão à moda Microempa
Cozinha 7 - Simplás
- Cozinheiros: Cláudio Meneghel, Mateus Sonda, Gustavo Sirena e Amarildo Tomaz
- Menu: Codorna recheada, spaghetti ao molho à Nova Pádua, radicci com bacon e petiscos à italiana
Cozinha 8 - Festa da Uva
- Cozinheiros: Fernando Bertotto, José Carlos Brustolin, Gaspar Balbinot e Paulinho Buratto
- Menu: Camarão à Festa da Uva
Cozinha 9 - Prefeitura de Caxias do Sul
- Cozinheiros: Adiló Angelo Didomenico, Edson Humberto Néspolo, Leonardo Nickel e Adriano Tacca
- Menu: Paella de cordeiro e tomates recheados com queijo, manjericão e palmito
Cozinha 10 - Vivelle Móveis e Decorações, Fedrizzi Seguros e Super Andreazza
- Cozinheiros: Alzani Pioner, Ercio Becker, José de Almeida (Tike) e Jaime Andreazza
- Menu: Camarão ao Thermidor, arroz com açafrão e mix de saladas
Cozinha 11 - Mercedes Benz Clube, Serrana Materiais p/ Construção e Quintal da Salsa
- Cozinheiros: Gildo Muner, José Quadros, Pedro Kessler e Rúdi Bortolotto
- Menu: Paella Valenciana com camarões gigantes
Cozinha 12 - Chappa Brasil, Soul Branding Comunicação e Aço do Brasil
- Cozinheiros: Rodrigo Dal Pizzol, Mateus Loreto, Tiago Zilli e Eduardo Costa
- Menu: Khao Pad - tradicional prato da culinária tailandesa preparado com arroz Jasmim, frango caramelizado, camarões salteados e servido no abacaxi
Cozinha 13 - Caxias Golf Club e Restaurante Andréa
- Cozinheiros: Gustavo César Borges, Jonatan Blauth de Lima, Humberto Tolotti (Beto) e Rogerio de Antoni
- Menu: Filé do Felipão e massa com molho de perdiz
Cozinha 14 - Abastecedora Ana Rech, Flybis Air Mobility e Mate Power
- Cozinheiros: Giovanni Tomasi, Felipe de Lavra Pinto Moraes, Carlos Alberto Bertotto e Micael Pauletti
- Menu: Polvo mediterrâneo com pangrattato
Cozinha 15 - OAB - Subseção Caxias do Sul
- Cozinheiros: Maurício Grazziotin, Volmir Paza, Flávio Henrique Zanettini e César Augusto Tomé
- Menu: Ossobuco preparado à moda Toscana, com polenta cremosa repousada em crostini de parmesão, acompanhado de salada caprese
Cozinha 16 - Wictory - Alta Performance na Cozinha
- Cozinheiros: Luciano Tedesco, Ricardo Constante, Guilherme Pereira e Rafael Constante
- Menu: Medalhões de filé mignon ao molho de vinho do Porto, purê de raízes e crispy de couve
Cozinha 17 - Selltis Máquinas
- Cozinheiros: Arthur André Vecchi, André Vecchi, David da Fonseca e Rafael Ottobelli
- Menu: Salmão com arroz de amêndoas ao molho de frutas vermelhas ou molho de champignon na manteiga com alcaparras
Cozinha 18 - Villa Dei Troni, Müllplast e de Lazzer Engenharia
- Cozinheiros: João Francisco Müller, Bernardo Cirena Müller, Edson Tomielo e Victor De Lazzer
- Menu: Bacalhau à portuguesa
Cozinha 19 - Marcopolo S.A.
- Cozinheiros: André Armaganijan, Ricardo Portolan, Alexandre Cervelin e Sidnei Vargas
- Menu: Sabores do Sul
Cozinha 20 - Recreio da Juventude
- Cozinheiros: Fabrício Girardi Andreis, Felipe Tondo Pereira, Aurélio Dalla Rosa Marques e Matias Revello Vazquez
- Menu: Camarão com purê de mandioquinha
Cozinha 21 - CDL Jovem, Sindilojas Jovem e CIC Jovem
- Cozinheiros: Maurício Afonso, Matheus Jordão Quadros, Thiago Carrer e Guilherme Nicloti Marinho
- Menu: Ostras gratinadas, purê de batata baroa e salada mix
Cozinha 22 - Rotary Clube Caxias do Sul Ana Rech e Aquabella Água Mineral
- Cozinheiros: Clovis Camassola, Felisberto Luiz Andriolo, Claudio André Pellin e Rodrigo Majala Brum Schüler
- Menu: Zampone à Vista Alegre do Prata
Cozinha 23 - Paganella Advogados Associados, Mundialfer Estruturas Metálicas e Irmãos Espindola Barbearia
- Cozinheiros: Anselmo Paganella, Everton Boschetti, Tiago Espindola e Leoni Bresolin
- Menu: Filé de jacaré pantaneiro, queijo coalho com geleia de bocaiúva e farofa de banana-da-terra
Cozinha 24 - Do Mar à Serra Gaúcha
- Cozinheiros: Ivanir Gasparin, Rossano Boff, Marlon Schmitt e Edegar Scortegagna
- Menu: Camarão à Samburá – Edição 40 anos
Cozinha 25 - Sindilojas Caxias e Sesc Caxias
- Cozinheiros: Leonardo Beretta, Chef Paulo Seefeld, Jairo Fraga da Silva e Marcelo Afonso
- Menu: Costela bovina prensada com batata rosti. Acompanha molho aioli
Cozinha 26 - Sindigêneros Caxias e Senac Caxias
- Cozinheiros: Matheus Troglio, Roque Antônio Rosa, Volnei Basso e Jorge Salvador
- Menu: Salmão grelhado com molho de funcho, purê de tubérculos e pipocas de arroz negro
Cozinha 27 - Santo Fogo, Auto 78 e Zeyana
- Cozinheiros: Paulo Tadeu Machado, Paulo Ricardo Machado, Marcelo Caregnato e Ricardo Caregnato
- Menu: Robalo à mousseline de mandioquinha
Cozinha 28 - Loja Maçônica Duque de Caxias
- Cozinheiros: Anderson Dall Agnol, Cesar Zavistanovicz, Leandro Colleoni e Leonardo Roth
- Menu: Filé mignon ao gorgonzola reduzido no vinho do Porto com batatas montês
Cozinha 29 - Seu Lugar Aqui Imóveis e Consórcios, Attivo Assessoria Contábil e Sucessão Patrimonial e Laticínio Stefanello
- Cozinheiros: Maurício Antunes, Diogo Pasuch, Edevan Andreazza e Esequiel Andreazza
- Menu: Purê de alho poró com creme de ricota e queijo colonial Stefanello e entrecot na manteiga com ervas
Cozinha 30 - Chef Maicon, Unopar e Culturão
- Cozinheiros: Maicon de Oliveira, Marcelino Wendt, Nelson Rocha e Rudinei Krupinski
- Menu: Risoto de pato com parmesão envolvido em ragu de pato lentamente cozido, finalizado com queijo parmesão curado e crocante de batata-doce
Cozinha 31 - UCS | Escola Internacional de Gastronomia
- Cozinheiros: Gelson Leonardo Rech, Asdrubal Falavigna e Mauro Cingolani
- Menu: Aperitivo: piadina com porchetta e molho tártaro. Prato principal: brasato ao vinho tinto com farofa de cebola e purê de batata-doce
Cozinha 32 - Pioner Joalheria e Ótica
- Cozinheiros: Ivonei Pioner, Tiago Pioner, Maurício Slongo e Jorge Ferro
- Menu: Camarão tailandês na cama de arroz negro ao leite de coco
Cozinha 33 - Unimed Serra Gaúcha
- Cozinheiros: André Germano Leite, Lisandro Pavan, Márcio Valin e Arthur de Antoni Perini
- Menu: Bacalhau nas natas, arroz com amêndoas, mix de folhas com abacate, manga, nozes, mussarela de búfala e suco de limão
Cozinha 34 - CIC Caxias
- Cozinheiros: Ubiratã Rezler, Oliver Chies Viezzer, Marcos Rossi Victorazzi e André Zuco
- Menu: Filé mignon grelhado em cama de polenta brustolada com radicci cotti, crocante de salame e redução de vinho tinto da colônia
Cozinha 35 - ADCE, Tchê Gaudério Grill, Difatto e Shopping Villagio Caxias
- Cozinheiros: Ivanir Nicchetti de Campos, David Hunner, Celestino Loro e Leandro Daniel Zotti
- Menu: Ossobuco crocante com porcini do Capão Alto e creme de maíz, em molho roti com queijo Emmental aromatizado com mel de ASF
Cozinha 36 - Native e Cappeletti Restaurantes Empresariais
- Cozinheiros: Sandro Wegner, Fabio Gross, Lucas Carnino e Rafael Cappeletti
- Menu: Salmão com crosta de castanha e purê de batata-doce roxa
Cozinha 37 - Sicredi Pioneira
- Cozinheiros: Braian Borges Brum, Daniel Bonho e Pablo dos Santos e Rafael Sachetto
- Menu: Filé mignon, risoto agridoce de queijo colonial com toque de mel, finalizado com sal de lavanda defumada
Cozinha 38 - Academia Imobiliária, Fgostore - Mercados Autônomos e Studio FF - Arquitetura e Construção
- Cozinheiros: Fernando Gonçalves dos Reis, Cesar Augusto Scholl, Gilberto Zamboni e Fellipe Antônio Silva
- Menu: Ragù bianco al vino e alle erbe con polenta nobile
Cozinha 39 - Grupo Lusa & Hera Alimentos
- Cozinheiros: Wilian Zico Teixeira, Lucas Sachett, Leandro Pasqualoto e Elenor Bettega
- Menu: Cordeiro na manteiga, batata sauté com ervas e legumes flambados
Cozinha 40 - RSGaranti Fundo Garantidor de Crédito de Impacto Econômico e Social
- Cozinheiros: Marcelo de Lima, Jorge Lopes, Idilio Frosi e Gilnei La Fuente
- Menu: Torteloni com molho de cogumelos shimeji, vinho branco, molho shoyu, creme de leite e medalhão de filé mignon