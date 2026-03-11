Ingressos à venda para a 23ª edição do Homens na Cozinha, em Caxias do Sul

Nesta edição, 160 profissionais de diferentes empresas irão preparar 40 menus variados. Jhony Tomas / Fotografia

Estão à venda os ingressos do 23º Homens na Cozinha, em Caxias do Sul. Com 40 cozinhas participantes, o evento beneficente realizado pela CDL ocorrerá em 11 de abril, às 19h30min, no Pavilhão II do Parque de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Os ingressos, no valor de R$ 325 por pessoa, incluem jantar, sobremesa e bebidas à vontade (água, refrigerante, cerveja, vinho e espumante). Os tickets devem ser adquiridos diretamente com uma das cozinhas participantes. O estacionamento custa R$ 20.

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Nesta edição, 160 profissionais de diferentes empresas irão preparar 40 menus variados. Durante a noite, o público ainda pode se divertir com o show da Declassic.

Confira as cozinhas participantes:

Cozinha 1 - Rádio Viva e Portal Leouve

Cozinheiros: Marcos Piccoli, Daniel Reche, Fabiano Pereira e Maicon Rech

Marcos Piccoli, Daniel Reche, Fabiano Pereira e Maicon Rech Menu: Ravioli de queijos ao molho de tomate confitado, presunto parma, lascas de queijo parmesão e camarões GG

Cozinha 2 - Randoncorp

Cozinheiros: Paulo Prignolato, Cesar Ferreira, Joarez Piccinini e Guilherme Schiavo

Paulo Prignolato, Cesar Ferreira, Joarez Piccinini e Guilherme Schiavo Menu: Risoto de parmesão com maçã cozida na sidra e tilápia ao molho de espumante Cuvée Raul

Cozinha 3 - Loja Maçônica Marechal Deodoro 31

Cozinheiros: Ademar José Incerti, Alduir Zotti, Carlos Eugênio Valentini e Gilberto Tadeu Corá

Ademar José Incerti, Alduir Zotti, Carlos Eugênio Valentini e Gilberto Tadeu Corá Menu: Porchetta suína, polenta ao gorgonzola e frutas em calda

Cozinha 4 - SEGH - Gastronomia, Hotelaria e Turismo

Cozinheiros: Vicente Perini, Mateus Zanotto, Gilberto Arruda e Marciano Zambiasi

Vicente Perini, Mateus Zanotto, Gilberto Arruda e Marciano Zambiasi Menu: Moqueca de pirarucu, arroz de coco e farofa de farinha panko com banana-da-terra

Cozinha 5 - Clínica Sartori, Deltafire, Milletour e Tomasi & Hunhoff Advogados

Cozinheiros: Rodrigo Minuscoli, Rodrigo Matiello Tomasi, Luciano Sartori e Milton Corlatti

Rodrigo Minuscoli, Rodrigo Matiello Tomasi, Luciano Sartori e Milton Corlatti Menu: Filé de congrio envolto em prosciutto crudo, mousse de palmito e endívias com tomates cereja

Cozinha 6 - Microempa

Cozinheiros: Antonio Carlos Bressan, Jovenil Vitt Lima, Tiago Fernando de Azevedo e Leonardo Argenta

Antonio Carlos Bressan, Jovenil Vitt Lima, Tiago Fernando de Azevedo e Leonardo Argenta Menu: Costelão à moda Microempa

Cozinha 7 - Simplás

Cozinheiros: Cláudio Meneghel, Mateus Sonda, Gustavo Sirena e Amarildo Tomaz

Cláudio Meneghel, Mateus Sonda, Gustavo Sirena e Amarildo Tomaz Menu: Codorna recheada, spaghetti ao molho à Nova Pádua, radicci com bacon e petiscos à italiana

Cozinha 8 - Festa da Uva

Cozinheiros: Fernando Bertotto, José Carlos Brustolin, Gaspar Balbinot e Paulinho Buratto

Fernando Bertotto, José Carlos Brustolin, Gaspar Balbinot e Paulinho Buratto Menu: Camarão à Festa da Uva

Cozinha 9 - Prefeitura de Caxias do Sul

Cozinheiros: Adiló Angelo Didomenico, Edson Humberto Néspolo, Leonardo Nickel e Adriano Tacca

Adiló Angelo Didomenico, Edson Humberto Néspolo, Leonardo Nickel e Adriano Tacca Menu: Paella de cordeiro e tomates recheados com queijo, manjericão e palmito

Cozinha 10 - Vivelle Móveis e Decorações, Fedrizzi Seguros e Super Andreazza

Cozinheiros: Alzani Pioner, Ercio Becker, José de Almeida (Tike) e Jaime Andreazza

Alzani Pioner, Ercio Becker, José de Almeida (Tike) e Jaime Andreazza Menu: Camarão ao Thermidor, arroz com açafrão e mix de saladas

Cozinha 11 - Mercedes Benz Clube, Serrana Materiais p/ Construção e Quintal da Salsa

Cozinheiros: Gildo Muner, José Quadros, Pedro Kessler e Rúdi Bortolotto

Gildo Muner, José Quadros, Pedro Kessler e Rúdi Bortolotto Menu: Paella Valenciana com camarões gigantes

Cozinha 12 - Chappa Brasil, Soul Branding Comunicação e Aço do Brasil

Cozinheiros: Rodrigo Dal Pizzol, Mateus Loreto, Tiago Zilli e Eduardo Costa

Rodrigo Dal Pizzol, Mateus Loreto, Tiago Zilli e Eduardo Costa Menu: Khao Pad - tradicional prato da culinária tailandesa preparado com arroz Jasmim, frango caramelizado, camarões salteados e servido no abacaxi

Cozinha 13 - Caxias Golf Club e Restaurante Andréa

Cozinheiros: Gustavo César Borges, Jonatan Blauth de Lima, Humberto Tolotti (Beto) e Rogerio de Antoni

Gustavo César Borges, Jonatan Blauth de Lima, Humberto Tolotti (Beto) e Rogerio de Antoni Menu: Filé do Felipão e massa com molho de perdiz

Cozinha 14 - Abastecedora Ana Rech, Flybis Air Mobility e Mate Power

Cozinheiros: Giovanni Tomasi, Felipe de Lavra Pinto Moraes, Carlos Alberto Bertotto e Micael Pauletti

Giovanni Tomasi, Felipe de Lavra Pinto Moraes, Carlos Alberto Bertotto e Micael Pauletti Menu: Polvo mediterrâneo com pangrattato

Cozinha 15 - OAB - Subseção Caxias do Sul

Cozinheiros: Maurício Grazziotin, Volmir Paza, Flávio Henrique Zanettini e César Augusto Tomé

Maurício Grazziotin, Volmir Paza, Flávio Henrique Zanettini e César Augusto Tomé Menu: Ossobuco preparado à moda Toscana, com polenta cremosa repousada em crostini de parmesão, acompanhado de salada caprese

Cozinha 16 - Wictory - Alta Performance na Cozinha

Cozinheiros: Luciano Tedesco, Ricardo Constante, Guilherme Pereira e Rafael Constante

Luciano Tedesco, Ricardo Constante, Guilherme Pereira e Rafael Constante Menu: Medalhões de filé mignon ao molho de vinho do Porto, purê de raízes e crispy de couve

Cozinha 17 - Selltis Máquinas

Cozinheiros: Arthur André Vecchi, André Vecchi, David da Fonseca e Rafael Ottobelli

Arthur André Vecchi, André Vecchi, David da Fonseca e Rafael Ottobelli Menu: Salmão com arroz de amêndoas ao molho de frutas vermelhas ou molho de champignon na manteiga com alcaparras

Cozinha 18 - Villa Dei Troni, Müllplast e de Lazzer Engenharia

Cozinheiros: João Francisco Müller, Bernardo Cirena Müller, Edson Tomielo e Victor De Lazzer

João Francisco Müller, Bernardo Cirena Müller, Edson Tomielo e Victor De Lazzer Menu: Bacalhau à portuguesa

Cozinha 19 - Marcopolo S.A.

Cozinheiros: André Armaganijan, Ricardo Portolan, Alexandre Cervelin e Sidnei Vargas

André Armaganijan, Ricardo Portolan, Alexandre Cervelin e Sidnei Vargas Menu: Sabores do Sul

Cozinha 20 - Recreio da Juventude

Cozinheiros: Fabrício Girardi Andreis, Felipe Tondo Pereira, Aurélio Dalla Rosa Marques e Matias Revello Vazquez

Fabrício Girardi Andreis, Felipe Tondo Pereira, Aurélio Dalla Rosa Marques e Matias Revello Vazquez Menu: Camarão com purê de mandioquinha

Cozinha 21 - CDL Jovem, Sindilojas Jovem e CIC Jovem

Cozinheiros: Maurício Afonso, Matheus Jordão Quadros, Thiago Carrer e Guilherme Nicloti Marinho

Maurício Afonso, Matheus Jordão Quadros, Thiago Carrer e Guilherme Nicloti Marinho Menu: Ostras gratinadas, purê de batata baroa e salada mix

Cozinha 22 - Rotary Clube Caxias do Sul Ana Rech e Aquabella Água Mineral

Cozinheiros: Clovis Camassola, Felisberto Luiz Andriolo, Claudio André Pellin e Rodrigo Majala Brum Schüler

Clovis Camassola, Felisberto Luiz Andriolo, Claudio André Pellin e Rodrigo Majala Brum Schüler Menu: Zampone à Vista Alegre do Prata

Cozinha 23 - Paganella Advogados Associados, Mundialfer Estruturas Metálicas e Irmãos Espindola Barbearia

Cozinheiros: Anselmo Paganella, Everton Boschetti, Tiago Espindola e Leoni Bresolin

Anselmo Paganella, Everton Boschetti, Tiago Espindola e Leoni Bresolin Menu: Filé de jacaré pantaneiro, queijo coalho com geleia de bocaiúva e farofa de banana-da-terra

Cozinha 24 - Do Mar à Serra Gaúcha

Cozinheiros: Ivanir Gasparin, Rossano Boff, Marlon Schmitt e Edegar Scortegagna

Ivanir Gasparin, Rossano Boff, Marlon Schmitt e Edegar Scortegagna Menu: Camarão à Samburá – Edição 40 anos

Cozinha 25 - Sindilojas Caxias e Sesc Caxias

Cozinheiros: Leonardo Beretta, Chef Paulo Seefeld, Jairo Fraga da Silva e Marcelo Afonso

Leonardo Beretta, Chef Paulo Seefeld, Jairo Fraga da Silva e Marcelo Afonso Menu: Costela bovina prensada com batata rosti. Acompanha molho aioli

Cozinha 26 - Sindigêneros Caxias e Senac Caxias

Cozinheiros: Matheus Troglio, Roque Antônio Rosa, Volnei Basso e Jorge Salvador

Matheus Troglio, Roque Antônio Rosa, Volnei Basso e Jorge Salvador Menu: Salmão grelhado com molho de funcho, purê de tubérculos e pipocas de arroz negro

Cozinha 27 - Santo Fogo, Auto 78 e Zeyana

Cozinheiros: Paulo Tadeu Machado, Paulo Ricardo Machado, Marcelo Caregnato e Ricardo Caregnato

Paulo Tadeu Machado, Paulo Ricardo Machado, Marcelo Caregnato e Ricardo Caregnato Menu: Robalo à mousseline de mandioquinha

Cozinha 28 - Loja Maçônica Duque de Caxias

Cozinheiros: Anderson Dall Agnol, Cesar Zavistanovicz, Leandro Colleoni e Leonardo Roth

Anderson Dall Agnol, Cesar Zavistanovicz, Leandro Colleoni e Leonardo Roth Menu: Filé mignon ao gorgonzola reduzido no vinho do Porto com batatas montês

Cozinha 29 - Seu Lugar Aqui Imóveis e Consórcios, Attivo Assessoria Contábil e Sucessão Patrimonial e Laticínio Stefanello

Cozinheiros: Maurício Antunes, Diogo Pasuch, Edevan Andreazza e Esequiel Andreazza

Maurício Antunes, Diogo Pasuch, Edevan Andreazza e Esequiel Andreazza Menu: Purê de alho poró com creme de ricota e queijo colonial Stefanello e entrecot na manteiga com ervas

Cozinha 30 - Chef Maicon, Unopar e Culturão

Cozinheiros: Maicon de Oliveira, Marcelino Wendt, Nelson Rocha e Rudinei Krupinski

Maicon de Oliveira, Marcelino Wendt, Nelson Rocha e Rudinei Krupinski Menu: Risoto de pato com parmesão envolvido em ragu de pato lentamente cozido, finalizado com queijo parmesão curado e crocante de batata-doce

Cozinha 31 - UCS | Escola Internacional de Gastronomia

Cozinheiros: Gelson Leonardo Rech, Asdrubal Falavigna e Mauro Cingolani

Gelson Leonardo Rech, Asdrubal Falavigna e Mauro Cingolani Menu: Aperitivo: piadina com porchetta e molho tártaro. Prato principal: brasato ao vinho tinto com farofa de cebola e purê de batata-doce

Cozinha 32 - Pioner Joalheria e Ótica

Cozinheiros: Ivonei Pioner, Tiago Pioner, Maurício Slongo e Jorge Ferro

Ivonei Pioner, Tiago Pioner, Maurício Slongo e Jorge Ferro Menu: Camarão tailandês na cama de arroz negro ao leite de coco

Cozinha 33 - Unimed Serra Gaúcha

Cozinheiros: André Germano Leite, Lisandro Pavan, Márcio Valin e Arthur de Antoni Perini

André Germano Leite, Lisandro Pavan, Márcio Valin e Arthur de Antoni Perini Menu: Bacalhau nas natas, arroz com amêndoas, mix de folhas com abacate, manga, nozes, mussarela de búfala e suco de limão

Cozinha 34 - CIC Caxias

Cozinheiros: Ubiratã Rezler, Oliver Chies Viezzer, Marcos Rossi Victorazzi e André Zuco

Ubiratã Rezler, Oliver Chies Viezzer, Marcos Rossi Victorazzi e André Zuco Menu: Filé mignon grelhado em cama de polenta brustolada com radicci cotti, crocante de salame e redução de vinho tinto da colônia

Cozinha 35 - ADCE, Tchê Gaudério Grill, Difatto e Shopping Villagio Caxias

Cozinheiros: Ivanir Nicchetti de Campos, David Hunner, Celestino Loro e Leandro Daniel Zotti

Ivanir Nicchetti de Campos, David Hunner, Celestino Loro e Leandro Daniel Zotti Menu: Ossobuco crocante com porcini do Capão Alto e creme de maíz, em molho roti com queijo Emmental aromatizado com mel de ASF

Cozinha 36 - Native e Cappeletti Restaurantes Empresariais

Cozinheiros: Sandro Wegner, Fabio Gross, Lucas Carnino e Rafael Cappeletti

Sandro Wegner, Fabio Gross, Lucas Carnino e Rafael Cappeletti Menu: Salmão com crosta de castanha e purê de batata-doce roxa

Cozinha 37 - Sicredi Pioneira

Cozinheiros: Braian Borges Brum, Daniel Bonho e Pablo dos Santos e Rafael Sachetto

Braian Borges Brum, Daniel Bonho e Pablo dos Santos e Rafael Sachetto Menu: Filé mignon, risoto agridoce de queijo colonial com toque de mel, finalizado com sal de lavanda defumada

Cozinha 38 - Academia Imobiliária, Fgostore - Mercados Autônomos e Studio FF - Arquitetura e Construção

Cozinheiros: Fernando Gonçalves dos Reis, Cesar Augusto Scholl, Gilberto Zamboni e Fellipe Antônio Silva

Fernando Gonçalves dos Reis, Cesar Augusto Scholl, Gilberto Zamboni e Fellipe Antônio Silva Menu: Ragù bianco al vino e alle erbe con polenta nobile

Cozinha 39 - Grupo Lusa & Hera Alimentos

Cozinheiros: Wilian Zico Teixeira, Lucas Sachett, Leandro Pasqualoto e Elenor Bettega

Wilian Zico Teixeira, Lucas Sachett, Leandro Pasqualoto e Elenor Bettega Menu: Cordeiro na manteiga, batata sauté com ervas e legumes flambados

Cozinha 40 - RSGaranti Fundo Garantidor de Crédito de Impacto Econômico e Social