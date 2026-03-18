Infestação de ratos assusta moradores de Bento Gonçalves; animais chegaram a danificar calçada

Os moradores do bairro Santa Rita afirmam que os animais se multiplicaram após a instalação de uma empresa de reciclagem na região. Reprodução / RBS TV

Moradores de Bento Gonçalves, na Serra, relatam que a cidade está sofrendo uma infestação de ratos. Imagens gravadas pelos moradores mostram uma calçada destruída por túneis e escavações feitas pelos animais. Eles também estariam aparecendo com frequência nas ruas e entrando em residências.

Os moradores do bairro Santa Rita afirmam que os animais se multiplicaram após a instalação de uma empresa de reciclagem na região. Eles alegam que o local estaria funcionando próximo a uma área urbana e residencial.

— Não pode ter mais horta, não pode mais abrir uma janela para ventilar a casa, que o cheiro vem, barata vem. A calçada aqui no nosso bairro não dá mais para transitar, porque eles fizeram um túnel gigante e tá insustentável mesmo — relata uma moradora que não quis se identificar.

A prefeitura proibiu a entrada de novos materiais na reciclagem até que o espaço faça as adequações. Sobre a calçada danificada, o município disse que fará uma avaliação técnica.

— É uma praga urbana que tem um instinto muito forte de sobrevivência — diz o coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde de Bento Gonçalves, Dener Salvador. Ele destaca que medidas de prevenção estão sendo adotadas.