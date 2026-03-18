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Infestação de ratos assusta moradores de Bento Gonçalves; animais chegaram a danificar calçada

Imagens gravadas pelos moradores mostram uma trecho destruído por escavações feitas pelos animais. Eles também estariam entrando em residências

Maria Fernanda Chaves

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