Incêndio destrói quatro casas no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul

Na manhã desta quarta-feira (11), ainda havia fumaça no local. Maria Eduarda Panizzi / RBS TV

Um incêndio atingiu pelo menos quatro residências de madeira na noite desta terça-feira (10) no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul. O fogo ocorreu em um beco da Rua Olímpio Rosa e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

O chamado para atendimento foi registrado às 20h07min. Na manhã desta quarta-feira (11), ainda havia fumaça no local.

Uma das moradoras relatou que estava tomando banho quando percebeu o início do incêndio. Segundo ela, o filho dormia no momento e a família precisou sair às pressas, levando apenas documentos e alguns pertences.

Outro morador das proximidades do local relatou que as chamas se espalharam rapidamente entre as moradias. Os bombeiros chegaram cerca de meia hora depois do início do fogo. O local é de difícil acesso.

Ainda conforme os moradores, o fogo continuou ativo durante a madrugada e só foi totalmente controlado por volta das 2h. Três caminhões dos bombeiros atuaram no combate às chamas. Cerca de 25 mil litros de água foram utilizados.