Incêndio destrói quatro casas no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul

Um incêndio atingiu pelo menos quatro residências de madeira na noite desta terça-feira (10) no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul. O fogo ocorreu em um beco da Rua Olímpio Rosa e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.
O chamado para atendimento foi registrado às 20h07min. Na manhã desta quarta-feira (11), ainda havia fumaça no local.
Uma das moradoras relatou que estava tomando banho quando percebeu o início do incêndio. Segundo ela, o filho dormia no momento e a família precisou sair às pressas, levando apenas documentos e alguns pertences.
Outro morador das proximidades do local relatou que as chamas se espalharam rapidamente entre as moradias. Os bombeiros chegaram cerca de meia hora depois do início do fogo. O local é de difícil acesso.
Ainda conforme os moradores, o fogo continuou ativo durante a madrugada e só foi totalmente controlado por volta das 2h. Três caminhões dos bombeiros atuaram no combate às chamas. Cerca de 25 mil litros de água foram utilizados.
As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. Não há registro de feridos.