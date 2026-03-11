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Incêndio destrói quatro casas no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul

Sinistro ocorreu em um beco da Rua Olímpio Rosa. Não há registro de feridos

Maria Eduarda Panizzi

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Pablo Ribeiro

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