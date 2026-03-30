Incêndio atinge restaurante em frente à Catedral de Pedra, na área central de Canela 

Um restaurante localizado na área central de Canela foi atingido por um incêndio, no fim da tarde desta segunda-feira (30). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender o caso por volta das 18h.

O estabelecimento em questão, o Sello Restaurante, fica na Rua Borges de Medeiros, em frente à Catedral de Pedra. Os funcionários do local fizeram o primeiro combate, com extintores. Contudo, não conseguiram conter as chamas.

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Conforme o Sargento Roger Martins, o espaço se preparava para abrir e receber os clientes quando as chamas se iniciaram. O fogo se concentrou entre duas paredes.

O combate durou cerca de 20 minutos. A suspeita é de que as chamas possam ter se originado por um curto-circuito ou por falha na parrilla, o sistema de churrasco argentino do restaurante.

A estrutura do estabelecimento não sofreu danos expressivos e ninguém se feriu durante a ação.







