Imagem de Santo Antônio começa a percorrer locais de Bento Gonçalves a partir desta quarta

Dia de Santo Antônio é celebrado em 13 de junho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O calendário de visitas da imagem de Santo Antônio, uma das principais tradições da programação da festa do padroeiro de Bento Gonçalves, se inicia nesta quarta-feira (18). Ao todo, serão 38 encontros em comunidades, paróquias, escolas e instituições do município e da região, com atividades que seguem até o dia 23 de maio.

A primeira parada ocorre às 15h, no Lar do Ancião. Ao longo das semanas, a imagem também passará por locais como a Apae, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Hospital Tacchini e a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, além de comunidades religiosas do interior e da área urbana.

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O roteiro inclui ainda visitas a instituições de ensino e celebrações em diversas capelas e paróquias. Um dos momentos fora do município será no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, no dia 3 de maio.

A agenda integra a programação da 148ª Festa de Santo Antônio, que já teve como um dos destaques a procissão luminosa realizada no início do mês, reunindo mais de quatro mil fiéis no centro da cidade.

Onde ocorrem as visitas da imagem

18/03, às 15h - Lar do Ancião

19/03, às 8h - Colégio Sagrado Coração de Jesus

23/03, às 8h - Colégio Scalabriniano Medianeira

24/03, às 8h - Colégio Marista Aparecida

25/03, às 15h - Apae

06/04, às 9h - Recepção na prefeitura

11/04, às 16h – N. Sra. da Saúde, no bairro Vinhedos

11/04, às 19h30min - N. Sra. de Caravaggio, no bairro Vila Nova II

12/04, às 9h - Jesus Bom Pastor, bairro Cruzeiro

13/04, às 15h30min - Despedida da prefeitura com bênção às forças de segurança

13/04, às 17h - Câmara de Vereadores

17/04, às 19h30min - Santa Paulina, bairro Vista Alegre

18/04, às 17h - Santa Maria Goretti

18/04, às 18h30min - São Paulo Apóstolo, bairro Tancredo

19/04, às 10h - São José Operário, bairro Fenavinho

19/04, às 19h - Santa Catarina, bairro Licorsul

24/04, às 19h30min - Divino Espírito Santo, bairro Buratti

25/04, às 17h - Santa Lúcia, bairro Progresso

25/04, às 19h30min - N. Sra. do Carmo, bairro Borgo

26/04, às 10h - Santo Antoninho

26/04, às 15h - Santíssima Trindade, bairro Zemith

02/05, às 15h - Gruta de N. Sra. de Lourdes

02/05, às 17h - Imaculada Conceição, bairro Barracão

02/05, às 19h30min - N. Sra. de Fátima, bairro Cohab

03/05, às 9h - N. Sra. do Rosário, bairro Progresso II

03/05, às 17h - Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

04/05, às 8h - Recepção no Hospital Tacchini

06/05, às 19h - São Francisco de Assis, bairro São Francisco

09/05, às 18h - São Cristóvão, bairro Vila Nova I

10/05, às 10h - Comunidade São Miguel

10/05, às 18h - Paróquia Cristo Rei

12/05, às 19h30min - N. Sra. Aparecida, bairro Conceição

15/05, às 19h30min - São Pedro, bairro Salgado

16/05, às 18h - Paróquia São Roque

18/05, às 19h30min - São Pedro, Caminhos de Pedra

21/05, às 16h - Despedida no Hospital Tacchini

22/05, às 19h30min - N. Sra. das Graças, bairro Eucaliptos

23/05, às 17h - N. Sra. Medianeira

11/07, às 8h30min - Presídio Estadual de Bento Gonçalves

12/07, às 8h30min - Presídio Estadual de Bento Gonçalves

Programação

A missa com bênção da saúde está prevista para o dia 24 de maio, às 15h. Já a Trezena será celebrada de 31 de maio a 12 de junho, sempre às 18h, no Santuário, com transmissões pelas redes sociais da paróquia. No dia 5 de junho, a missa será celebrada em italiano.