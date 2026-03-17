Imagem de Santo Antônio começa a percorrer locais de Bento Gonçalves a partir desta quarta

O calendário de visitas da imagem de Santo Antônio, uma das principais tradições da programação da festa do padroeiro de Bento Gonçalves, se inicia nesta quarta-feira (18). Ao todo, serão 38 encontros em comunidades, paróquias, escolas e instituições do município e da região, com atividades que seguem até o dia 23 de maio.
A primeira parada ocorre às 15h, no Lar do Ancião. Ao longo das semanas, a imagem também passará por locais como a Apae, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Hospital Tacchini e a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, além de comunidades religiosas do interior e da área urbana.
O roteiro inclui ainda visitas a instituições de ensino e celebrações em diversas capelas e paróquias. Um dos momentos fora do município será no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, no dia 3 de maio.
A agenda integra a programação da 148ª Festa de Santo Antônio, que já teve como um dos destaques a procissão luminosa realizada no início do mês, reunindo mais de quatro mil fiéis no centro da cidade.
Onde ocorrem as visitas da imagem
- 18/03, às 15h - Lar do Ancião
- 19/03, às 8h - Colégio Sagrado Coração de Jesus
- 23/03, às 8h - Colégio Scalabriniano Medianeira
- 24/03, às 8h - Colégio Marista Aparecida
- 25/03, às 15h - Apae
- 06/04, às 9h - Recepção na prefeitura
- 11/04, às 16h – N. Sra. da Saúde, no bairro Vinhedos
- 11/04, às 19h30min - N. Sra. de Caravaggio, no bairro Vila Nova II
- 12/04, às 9h - Jesus Bom Pastor, bairro Cruzeiro
- 13/04, às 15h30min - Despedida da prefeitura com bênção às forças de segurança
- 13/04, às 17h - Câmara de Vereadores
- 17/04, às 19h30min - Santa Paulina, bairro Vista Alegre
- 18/04, às 17h - Santa Maria Goretti
- 18/04, às 18h30min - São Paulo Apóstolo, bairro Tancredo
- 19/04, às 10h - São José Operário, bairro Fenavinho
- 19/04, às 19h - Santa Catarina, bairro Licorsul
- 24/04, às 19h30min - Divino Espírito Santo, bairro Buratti
- 25/04, às 17h - Santa Lúcia, bairro Progresso
- 25/04, às 19h30min - N. Sra. do Carmo, bairro Borgo
- 26/04, às 10h - Santo Antoninho
- 26/04, às 15h - Santíssima Trindade, bairro Zemith
- 02/05, às 15h - Gruta de N. Sra. de Lourdes
- 02/05, às 17h - Imaculada Conceição, bairro Barracão
- 02/05, às 19h30min - N. Sra. de Fátima, bairro Cohab
- 03/05, às 9h - N. Sra. do Rosário, bairro Progresso II
- 03/05, às 17h - Santuário de Caravaggio, em Farroupilha
- 04/05, às 8h - Recepção no Hospital Tacchini
- 06/05, às 19h - São Francisco de Assis, bairro São Francisco
- 09/05, às 18h - São Cristóvão, bairro Vila Nova I
- 10/05, às 10h - Comunidade São Miguel
- 10/05, às 18h - Paróquia Cristo Rei
- 12/05, às 19h30min - N. Sra. Aparecida, bairro Conceição
- 15/05, às 19h30min - São Pedro, bairro Salgado
- 16/05, às 18h - Paróquia São Roque
- 18/05, às 19h30min - São Pedro, Caminhos de Pedra
- 21/05, às 16h - Despedida no Hospital Tacchini
- 22/05, às 19h30min - N. Sra. das Graças, bairro Eucaliptos
- 23/05, às 17h - N. Sra. Medianeira
- 11/07, às 8h30min - Presídio Estadual de Bento Gonçalves
- 12/07, às 8h30min - Presídio Estadual de Bento Gonçalves
Programação
A missa com bênção da saúde está prevista para o dia 24 de maio, às 15h. Já a Trezena será celebrada de 31 de maio a 12 de junho, sempre às 18h, no Santuário, com transmissões pelas redes sociais da paróquia. No dia 5 de junho, a missa será celebrada em italiano.
No dia 13 de junho (sábado), feriado municipal e dia de Santo Antônio, a programação começa às 6h, com a alvorada festiva e o toque dos sinos. Ao longo do dia, haverá missas às 7h, 8h30min, 10h, 15h (campal) e 18h. A missa campal será seguida de procissão com a imagem do padroeiro pelas ruas centrais. Durante todo o dia, também haverá bênçãos individuais e confissões no largo do Santuário e no Recanto Santo Antônio.