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Imagem de Santo Antônio começa a percorrer locais de Bento Gonçalves a partir desta quarta

Em preparação à festa do padroeiro, roteiro percorre comunidades, escolas e instituições até maio, com passagens por entidades e órgãos públicos

Pablo Ribeiro

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