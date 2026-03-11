Hospital de Vacaria inaugura Centro Oncológico nesta quinta-feira

Hospital Nossa Senhora da Oliveira / Divulgação

Será inaugurado nesta quinta-feira (12) o Centro Oncológico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. A intenção é de que o atendimento de consultas comece ainda na primeira semana de abril. O espaço também terá oferta de quimioterapia, cirurgias e imunoterapia. Ao todo, são 19 leitos.

A obra foi construída ao longo de dois anos com 572 metros quadrados de área construída. O investimento total ultrapassou os R$ R$ 3,5 milhões, com recursos do governo do Estado e do hospital.

A nova unidade atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), além de planos de saúde e particulares. Atualmente, a região registra uma média de 374 novos casos de câncer por ano.

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Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o Hospital Nossa Senhora de Oliveira é referência para municípios dos Campos de Cima da Serra, entre os quais estão: Monte Alegre dos Campos, Esmeralda, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes, Jaquirana, Bom Jesus e Campestre da Serra. A expectativa é de que cerca de 120 mil pessoas sejam beneficiadas.