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Horários com interdição total da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, vão até sexta-feira

Dnit irá executar serviços de grande movimentação de materiais e equipamentos entre o km 185 e o km 202 a partir desta quarta. No sábado, o sistema comboio retorna aos horários tradicionais

Luca Roth

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