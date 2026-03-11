Horários com interdição total da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, vão até sexta-feira

Local possui dezenas de pontos em obras para recuperação e reforço da rodovia. DNIT / Divulgação

A partir desta quarta-feira (11), o sistema de comboio para tráfego na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, na Serra, sofrerá interdição total em horários específicos.

No sentido Bento-Veranópolis, a pista será bloqueada das 10h30min às 16h. Já para quem faz Veranópolis-Bento, a interrupção está marcada para 11h30min às 17h (veja abaixo a lista completa de horários).

A medida vale para esta quarta, quinta e sexta-feira, do km 185 ao km 202, onde há dezenas de pontos em obras para recuperação e reforço da rodovia após as chuvas extremas de 2024.

O motivo para a alteração, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), é que serão executados serviços de grande movimentação de materiais e equipamentos.

O Dnit e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomendam utilizar a rota por Cotiporã como alternativa durante as interrupções.

No sábado, o tráfego volta a ser orientado com o cronograma tradicional do comboio. A via é fechada das 23h às 6h. Aos domingos, o trânsito segue em pare e siga entre 6h e 23h.

Sistema de comboio a partir de quarta

Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis

6h às 6h30 – Liberação em comboio.

8h às 8h30 – Liberação em comboio.

10h às 10h30 – Liberação em comboio.

10h30 às 16h – Interdição total

16h às 16h30 – Liberação em comboio.

18h às 18h30 – Liberação em comboio.

20h às 20h30 – Liberação em comboio.

22h às 22h30 – Liberação em comboio.

Sentido Veranópolis – Bento Gonçalves