Homem sobrevive após carro despencar 25 metros de ponte na RS-446, em Carlos Barbosa

O carro despencou da ponte por cerca de 25 metros Guilherme Kalsing / Rádio Estação FM

Um homem, de 27 anos, ficou ferido após veículo cair de uma ponte de cerca de 25 metros de altura na madrugada deste domingo (1º), na RS-446, em Carlos Barbosa.

Conforme as informações dos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, o acidente ocorreu por volta das 4h15min. O motorista conduzia um veículo Tucson, no sentido Porto Alegre a Garibaldi, quando perdeu o controle da direção e colidiu com a proteção de uma das pontes da rodovia, despencando por cerca de 25 metros.

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