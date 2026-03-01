Homem sobrevive após carro despencar 25 metros de ponte na RS-446, em Carlos Barbosa

Um homem, de 27 anos, ficou ferido após veículo cair de uma ponte de cerca de 25 metros de altura na madrugada deste domingo (1º), na RS-446, em Carlos Barbosa.
Conforme as informações dos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, o acidente ocorreu por volta das 4h15min. O motorista conduzia um veículo Tucson, no sentido Porto Alegre a Garibaldi, quando perdeu o controle da direção e colidiu com a proteção de uma das pontes da rodovia, despencando por cerca de 25 metros.
Apesar da queda, o homem conseguiu sair do veículo com o auxílio de um morador das proximidades. Segundo os Bombeiros, a vítima apresentava apenas escoriações, mas uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o homem para avaliação médica no hospital.