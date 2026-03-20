Homem morto em acidente na Perimetral Sul, em Caxias, será sepultado no sábado

Nicolas dos Santos Pavan, 23 anos, será sepultado às 10h de sábado (21) no Cemitério Parque, em Caxias do Sul. Ele morreu em um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta Yamaha Virago XV250 que conduzia na Avenida Bruno Segalla, a Perimetral Sul, no bairro Kayser. O caso foi registrado por volta das 18h de quinta-feira (19).

Segundo informações repassadas à Brigada Militar, o condutor trafegava pela via, quando ao passar por um desnível do asfalto, devido a obras, perdeu o controle da motocicleta que pilotava, colidindo contra um poste de iluminação pública. A morte foi atestada no local pelo Samu.