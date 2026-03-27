Homem morre em incêndio que destruiu casa em Vacaria

Corpo da vítima foi encontrado entre os escombros da residência. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um homem ainda não identificado morreu em um incêndio que destruiu completamente uma residência na noite desta quinta-feira (26), em Vacaria. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h44min.

De acordo com a corporação, ao chegarem à Rua Francisco Guerreiro, no bairro Franciosi, as chamas já haviam consumido toda a residência. Inicialmente, nenhuma vítima foi localizada, e as equipes iniciaram o combate ao incêndio, que já começava a atingir uma casa vizinha. Foram utilizados três caminhões e cerca de 17 mil litros de água para controlar as chamas.

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Durante o trabalho de rescaldo, foi necessário o uso de uma retroescavadeira devido à grande quantidade de material combustível no local. Nesse momento, os bombeiros localizaram o corpo da vítima entre os escombros da residência.