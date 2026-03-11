Homem morre em acidente entre dois veículos na RSC-453 em Carlos Barbosa

A vítima fatal estava na Kombi Bombeiros Voluntários de Garibaldi / Divulgação

Um senhor, identificado como Delmiro Antônio Vicari, de 86 anos, morreu em um acidente de trânsito entre dois veículos na tarde desta quarta-feira (11), no km 83 da RSC-453, em Carlos Barbosa.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão ocorreu por volta das 15h, envolvendo um Corolla e uma Kombi, sem placas informadas, no sentido Boa Vista do Sul-Garibaldi.

A Vicari estava na Kombi e morreu ainda no local. As ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos. A PRE fez o teste etilômetro na condutora, que resultou negativo.

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A ocorrência foi atendida pelos Bombeiros Voluntários de Garibaldi, PRE, uma equipe da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e Polícia Civil de Carlos Barbosa.