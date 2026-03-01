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Homem morre em acidente de trânsito no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

Colisão entre dois veículos aconteceu no início da tarde deste domingo (1º). Outras três pessoas ficaram feridas

Renata Oliveira Silva

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