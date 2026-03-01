Homem morre em acidente de trânsito no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

O acidente aconteceu por volta do 12h deste domingo. Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves / Divulgação

Um homem, de 74 anos, identificado como Nisio Benvenutti, morreu e outras três pessoas, de 38, 41 e 43 anos, ficaram feridas em um acidente de trânsito na RS-444, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na tarde deste domingo (1º).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, a colisão foi entre um Celta, com placas de Bento Gonçalves, e um GM Meriva, de Santa Maria, por volta do meio-dia. A vítima fatal estava no Celta. Ainda não há mais detalhes sobre a gravidade dos ferimentos dos outros três envolvidos.

Leia Mais Homem sobrevive após carro despencar 25 metros de ponte na RS-446, em Carlos Barbosa