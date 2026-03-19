Homem morre em acidente de trânsito no bairro Kayser, em Caxias do Sul 

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde desta quinta-feira (19), em um acidente de trânsito. O caso aconteceu por volta das 18h, nas proximidades da sede do 12º Batalhão de Polícia da Brigada Miliar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. A vítima foi encontrada morta na Avenida Bruno Segalla, no bairro Kayser, em Caxias do Sul.
Trata-se do condutor de um motocicleta. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente e nem a identidade da vítima.