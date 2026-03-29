Homem morre em acidente de trânsito no bairro Diamantino, em Caxias do Sul

Foi identificado como Alberto Rosa dos Santos, 45 anos, o homem que morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (29), em Caxias do Sul. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um Fiat Palio que trafegava pela Rua Érico Veríssimo, no bairro Diamantino, quando colidiu contra um poste. O acidente aconteceu por volta de 19h30min.