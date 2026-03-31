Homem morre em acidente de trabalho em Flores da Cunha

Um homem, identificado como Alan Fonseca Costa, de 45 anos, morreu em um acidente de trabalho na manhã desta terça-feira (31), em Flores da Cunha. O caso ocorreu na empresa Sociedade de Bebidas Panizzon, localizada no Travessão Martins, interior da cidade.

Conforme as informações da Polícia Civil, o funcionário ficou preso embaixo de uma rampa de elevação de uma carreta, que estava carregada de maçãs. Após quase sete horas de trabalho, o corpo da vítima foi resgatado do local com o auxílio de guindastes, guinchos, escavadeiras e outros caminhões. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) também foi acionado para os procedimentos padrões.

De acordo com o gerente do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul, Vanius Corte, o caso está sendo acompanhado pelas equipes e já foram solicitados documentos da empresa para verificar a situação do trabalhador.

— É um trabalhador que havia começado há pouco tempo na empresa. A partir de agora, vamos investigar tudo o que aconteceu, saber se houve problema no equipamento, no caminhão ou nos procedimentos — destacou Corte.

O que diz a empresa

Contatada, a Sociedade de Bebidas Panizzon emitiu uma nota de pesar pela morte do funcionário e salientou estar colaborando com as autoridades. Junto disso, informou que as atividades no setor foram suspensas como medida cautelar. Confira abaixo:

A Sociedade de Bebidas Panizzon registra com profundo pesar o falecimento de um de seus colaboradores, ocorrido na manhã desta terça-feira, 31 de março de 2026, em acidente de trabalho nas dependências da empresa, no Travessão Martins, em Flores da Cunha.

Neste momento, o pensamento da Panizzon está inteiramente voltado à família do trabalhador. A empresa está em contato direto com os familiares, a quem presta assistência e se coloca à disposição para apoio nas providências necessárias.

As autoridades competentes foram comunicadas imediatamente e têm acesso pleno ao local. A empresa colabora com todos os procedimentos de investigação e apuração das causas do acidente, dos quais aguarda as conclusões com o mesmo interesse que a família e a sociedade.

Internamente, a Panizzon instaurou apuração própria para identificar as circunstâncias do ocorrido. Enquanto as investigações prosseguem, as operações relacionadas ao setor foram suspensas como medida de cautela em relação aos demais colaboradores.