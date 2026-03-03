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Homem fica gravemente ferido após colisão entre caminhões na BR-470, em Garibaldi

O acidente foi na manhã desta terça-feira no km 226 da rodovia estadual, próximo ao conhecido Posto do Avião

Marcos Cardoso

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