Homem fica gravemente ferido após colisão entre caminhões na BR-470, em Garibaldi

Acidente foi nesta manhã. Guilherme Kalsing / Estação FM

Um homem que não teve a identidade divulgada ficou ferido após uma colisão envolvendo dois caminhões na manhã desta terça-feira (3) na BR-470, em Garibaldi. O acidente aconteceu no km 226 da rodovia federal, próximo ao conhecido Posto do Avião.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Garibaldi, o homem estava preso nas ferragens e foi removido pela corporação. Após, foi encaminhado ao hospital da cidade. O estado dele é considerado grave. O outro caminhoneiro não se feriu.

Ainda não há informações de como aconteceu a colisão e nem os modelos dos veículos envolvidos.