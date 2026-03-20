Homem é preso após atear fogo em casa no bairro Industrial, em Farroupilha

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Brigada Militar de Farroupilha na sexta-feira (20) após atear fogo em uma residência. O caso aconteceu no bairro Industrial, em Farroupilha.
Conforme a polícia, o homem causou o fogo na casa e na sequência se escondeu uma residência, nas proximidades. Não havia ninguém no imóvel atingido pelas chamas.
O homem foi localizado e preso. Ele confessou aos policiais que foi o responsável pelo início do fogo. O isqueiro utilizado para cometer o crime foi apreendido com ele.
Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia onde o caso foi registrado e na sequência preso.