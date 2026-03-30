Homem é condenado por armazenar mais de R$ 100 mil em notas falsas em Caxias do Sul

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi condenado pela Justiça Federal por manter em casa mais de mil cédulas falsas de R$ 100 em Caxias do Sul. A decisão foi assinada pelo juiz Daniel Antoniazzi Freitag, da 5ª Vara Federal do município.

O caso aconteceu em abril de 2025. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o caso veio à tona após uma apuração do setor de inteligência da Brigada Militar, que já monitorava a circulação de dinheiro falsificado na cidade. Com base nessas informações, policiais foram até o endereço do suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria entrado rapidamente na residência e tentado destruir o material.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 1.125 notas falsas, todas de R$ 100, somando R$ 112,5 mil. De acordo com a perícia, as cédulas tinham qualidade elevada e eram muito parecidas com as verdadeiras, o que aumentava a chance de enganar pessoas em transações do dia a dia.

Na sentença, o juiz destacou que ficou comprovado que o homem sabia que o dinheiro era falso e que mantinha as notas guardadas com potencial de colocá-las em circulação.