Homem de 63 anos morre após ser atropelado na RSC-453, em Caxias do Sul

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por um carro na noite de quinta-feira (26) na RSC-453, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O acidente ocorreu por volta das 20h30min, no km 1 da rodovia. Ele foi identificado como Claudio Jose Ribeiro.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o homem atravessava a via pela faixa de segurança, onde há semáforo, quando foi atingido por um Volkswagen Polo Sedan conduzido por um jovem de 19 anos. O veículo trafegava no sentido Caxias do Sul–Farroupilha.

O motorista relatou aos policiais que o sinal estava verde para os veículos e que foi surpreendido pela presença do pedestre na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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A perícia foi realizada no veículo e na área do acidente, e o Departamento Médico-Legal (DML) fez a remoção do corpo. O carro foi liberado ao condutor após os procedimentos. O acidente será investigado.