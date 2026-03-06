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Há 100 anos, Canela deixava de ser apenas um povoado e dava o primeiro passo para se tornar uma das cidades mais visitadas do Brasil

Elevação a distrito de Taquara em 1926 marcou o início da organização política e administrativa da localidade, que quase duas décadas depois conquistaria a emancipação e hoje reúne cerca de 52 mil habitantes, com economia fortemente baseada no turismo

Pablo Ribeiro

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