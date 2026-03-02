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Guias para pagamento do IPTU de 2026 estão disponíveis em Farroupilha

Já os carnês físicos serão entregues entre o fim de março e abril. De acordo com prefeitura, não há aumento na taxa, mas é feita uma correção de 4,46%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS