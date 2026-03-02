Guias para pagamento do IPTU de 2026 estão disponíveis em Farroupilha

Guias podem ser geradas pelo site da prefeitura de Farroupilha. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

As guias para o pagamento do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) 2026 em Farroupilha estão disponíveis para serem geradas pela internet, conforme divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (2). A data de vencimento da cota única é em 20 de maio.

Conforme o município, a guia pode ser gerada pelo site da prefeitura e impressa. Já os carnês físicos começam a ser entregues pelos Correios, no fim de março. A entrega deve se estender por abril.

O pagamento, segundo a prefeitura, pode ser realizado por PIX, por meio de QR Code que está nos carnês. A prefeitura afirma que não há aumento no tributo para o contribuinte. Contudo, existe o repasse de 4,46%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O contribuinte que optar pelo pagamento da cota única poderá ter até 18% de desconto caso não tenha débitos vencidos com o município em primeiro de janeiro de 2026. Em caso de débitos, o desconto será de 10%.

Se optar pelo parcelamento, o contribuinte poderá pagar o carnê em até seis vezes, com o primeiro vencimento em 20 de maio. As demais parcelas terão vencimentos nos dias 22 de junho, 20 de julho, 20 de agosto, 21 de setembro e 20 de outubro.